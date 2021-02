NEOS fordern vor Austausch mit der Regierung einen aktualisierten Impfplan

Loacker: „Menschen müssen wissen, wann sie geimpft werden können.“

Wien (OTS) - Vor den heutigen Gesprächen der Oppositionparteien mit Experten und der Bundesregierung pocht NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker auf eine Aktualisierung des Impfplans. „Nach der Empfehlung des Nationalen Impfgremiums, AstraZeneca nur für Unter-65-jährige einzusetzen, muss Gesundheitsminister Anschober jetzt für Klarheit sorgen. Welche Auswirkungen hat diese Empfehlung auf den Nationalen Impfplan? Braucht es eine andere Priorisierung, etwa nach Vorerkrankung, Berufsgruppen oder Alter?“ Generell sei die Empfehlung des Impfgremiums sinnvoll, so Loacker. „Jetzt müssen wir der Empfehlung zur Durchsetzung verhelfen.“



„Bürger_innen nach Priorisierung zuordnen“



Außerdem fordert Loacker den Gesundheitsminister dazu auf, die Bevölkerung nach der Priorisierung zuzuordnen und über einen voraussichtlichen Impftermin zu informieren. „In Dänemark weiß bereits jeder, in welchem Zeitfenster er oder sie geimpft wird, in Österreich weiß im Moment weder eine 85-jährige Pensionistin, noch ein 35-jähriger Lehrer, wann er oder sie mit der Impfung rechnen kann. Wenn es eine klare Priorisierung gibt, wissen auch alle, wann sie drankommen können, und können gegebenenfalls ihre Zuordnung auch beeinspruchen.“













Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

0664/88782480

presse @ neos.eu

http://neos.eu