StepStone: Alexander Schuster, vormals karriere.at, wird Head of Indirect Sales

Die StepStone-Welt wächst.

Wien (OTS) - Alexander Schuster wird mit 1. Februar Head of Indirect Sales und damit künftig das Partnergeschäft bei StepStone verantworten. Von 2010 bis 2017 war Schuster Head of Field Sales bei karriere.at, machte sich danach als Co-Founder selbstständig und war ab 2019 Vertriebsleiter bei der APS (Austria Personal Service). Damit holt sich StepStone einen erfahrenen Branchenexperten ins Boot, der sich sowohl im E-Recruiting als auch in der Personaldienstleistung zuhause fühlt. Mit dieser geballten Kompetenz soll er das Partnergeschäft bei StepStone vorantreiben.

Über StepStone

StepStone ist einer der führenden internationalen Player im E-Recruiting. Zusätzlich zum Online Job-Portal umfasst das Portfolio digitale Services im Bereich Employer Branding, Gehaltsanalysen und Video-Recruiting.

