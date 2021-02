Vier Verkehrstote in der vergangenen Woche

14 Verkehrstote zwischen 1. und 31. Jänner 2021

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben vier Pkw-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag, 30. Jänner 2021, im Bezirk Bregenz, Vorarlberg, bei dem ein Pkw-Lenker getötet wurde. Der 56-Jährige kam in den frühen Morgenstunden aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lkw-Zug. Dem 52-jährigen Lkw-Lenker war es nicht mehr möglich ein Ausweichmanöver einzuleiten. Er verständigte nach dem Zusammenstoß unverzüglich die Einsatzkräfte, welche nur mehr den Tod des 56-jährigen Pkw-Lenkers feststellen konnten. Der Lkw-Lenker blieb durch den Unfall unverletzt. Am Wochenende, zu Beginn der Semesterferien in Niederösterreich und Wien, verunglückten zwei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Drei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße und eine auf einer Landesstraße ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in Oberösterreich und jeweils einer in Kärnten und Vorarlberg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen eine nichtangepasste Geschwindigkeit und in einem Fall Unachtsamkeit/Ablenkung. Bei einem tödlichen Unfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Zwei der tödlichen Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle.

Vom 1. bis 31. Jänner 2021 gab es im österreichischen Straßennetz 14 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2020 waren es 17 und 2019 waren es 20.

