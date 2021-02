H13 Niederoesterreich Preis für Performance ausgeschrieben

Einreichungen bis zum 20.04.2021 an den Kunstraum Niederoesterreich

Wien (OTS) - Zum inzwischen 15. Mal vergibt der Kunstraum Niederoesterreich 2021 Österreichs einzigen Preis für Performancekunst. Ziel ist es, die Vielfalt der performativen Arbeiten junger Künstler_innen in den Fokus zu rücken. Performer_innen sind eingeladen, ihre Konzepte bis 20.04.2021 online einzureichen. Neben einem Preisgeld von € 5.000,- kommt die prämierte Performance am 02.09.2021 im Kunstraum Niederoesterreich zur Aufführung. Zusätzlich wird die Realisierung der Performance mit € 2.000,- unterstützt.

Der H13 gilt als Sprungbrett für junge Performancekünstler_innen. Auf der Liste der renommierten Preisträger_innen der letzten Jahre stehen u. a. Julischka Stengele, Helena Eribenne, Roberta Lima und Jakob Lena Knebl.

„Performance ist eine Darstellungsform, ebenso vielfältig wie unterschiedlich in Inszenierung und Inhalt, die in der österreichischen Kunst bereits eine lange Tradition hat und in den letzten Jahren einer zunehmenden kunsthistorischen Aufarbeitung unterzogen wird. Mit dem Kunstpreis H13 soll den performativen Arbeiten der jüngeren Generation spezielle Aufmerksamkeit zuteilwerden." (Katharina Brandl, Künstlerische Leitung des Kunstraum Niederoesterreich)

Die Entscheidung trifft eine vierköpfige Jury bestehend aus Madeleine Amsler (Kuratorin, Dozentin & Koordinatorin des Performancepreis Schweiz), Katharina Brandl (Künstlerische Leitung Kunstraum Niederoesterreich), Kira Kirsch (Künstlerische Leitung & Geschäftsführung brut Wien) und Petra Poelzl (Künstlerische Leitung & Geschäftsführung Kunstpavillon & Neue Galerie, Innsbruck).

Mehr Informationen und Bewerbungsformular: http://www.kunstraum.net/de/performance/performancepreis-h13

Rückfragen & Kontakt:

Kunstraum Niederoesterreich

Marina Ninić

Mobil: 0664/604 991 94

marina.ninic @ kunstraum.net