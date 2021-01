VP-Sittler: Wien benötigt effizienteres Verfahren für Baubewilligungen

Gesamtdauer der Bauverfahren muss gekürzt werden

Wien (OTS) - Das von Wohnbaustadträtin Gaal angekündigte digitale Bauverfahren ist rein kosmetischer Schritt Richtung Vereinfachung und Verkürzung von Bauverfahren in Wien. „Sich nur ein digitales Mascherl umzuhängen macht Bauverfahren noch nicht schneller. Deshalb fordern wir, dass die Gesamtdauer der Verfahren verkürzt werden“, ist der Wohnbausprecher der neuen Volkspartei Wien überzeugt.

Um dies zu ermöglichen, muss das Bauverfahren „entrümpelt“ und Baugenehmigungen beschleunigt werden. In Bayern etwa gilt auch ab Februar, dass Baugenehmigungen zukünftig maximal drei Monate dauern dürfen. Wenn dann keine Entscheidung vorliegt, gilt die Genehmigung automatisch als erteilt. „Ein ähnliches Modell wäre auch für Wien wünschenswert. Nur ein Verfahren zu digitalisieren macht es noch lange nicht effizienter und schneller. Nur mit schnelleren Baugenehmigungen kann Leben und Wohnen in Wien auch wieder leistbar werden“, so Sittler abschließend.

