TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Skigebiete als Sündenbock", von Mario Zenhäusern, Ausgabe vom Sonntag, 31. Jänner 2021

Wer die Schließung der Skigebiete fordert, braucht über Lockerungen ab dem 8. Februar gar nicht nachzudenken.

Innsbruck (OTS) - Die geöffneten Skigebiete sind offensichtlich vielen ein Dorn im Auge. Die Kritik ist schwer nachvollziehbar: Laut Experten geht vom Skifahren keine Gefahr aus.

Einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts „Unique research“ für das Nachrichtenmagazin profil zufolge sind fast zwei Drittel der Österreicherinnen und Österreicher für eine Schließung der Skigebiete. Das Ergebnis ist schwer nachvollziehbar. Eine Schließung der Skipisten wäre durch nichts gerechtfertigt. Erst Mitte der Woche hat eine Infektionsepidemiologin der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) klargestellt, dass es keine überzeugenden Hinweise gebe, wonach Skifahren ein erhöhtes Risiko berge. Analysen hätten „so gut wie keine Fälle“ ergeben, wo die Ansteckung bei der Ausübung des Sports erfolgt sei. Trotzdem wird die Gefahr von in- und ausländischen Medien, Politikern sowie Experten immer wieder herbeigeredet und -geschrieben. Dieses Skifahrer-Bashing zeigt Wirkung, wie die Umfrage belegt.

Kritiker blenden die Aussage der AGES-Expertin einfach aus. Und sie negieren alle Bemühungen der Liftbetreiber, die mit ausgeklügelten Konzepten und großem finanziellen Aufwand für größtmögliche Sicherheit sorgen. Ihr Bannstrahl trifft nicht nur die Skifahrer, sondern den Wintertourismus in seiner Gesamtheit, der spätestens seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Österreich als Sündenbock herhalten muss.

Bis jetzt hat die Bundesregierung – auch auf Druck der betroffenen Landeshauptleute – dem Shitstorm standgehalten. Die Skigebiete bleiben geöffnet. Wer dennoch ihre Schließung fordert, braucht über die für 8. Februar geplanten leichten Lockerungen an den Schulen und im Handel erst gar nicht nachzudenken.

