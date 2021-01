VP-Gesundheitssprecherin Schwarz: „Völliges Wirrwarr um geforderte Öffnungsschritte innerhalb der SPÖ“

Rendi-Wagner muss für eine klare Parteilinie sorgen

Wien (OTS) - „In der SPÖ herrscht ein völliges Wirrwarr an Forderungen, was etwaige Öffnungsschritte nach Ende des Lockdowns betrifft. Während der Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig dafür plädiert, ab dem 8. Februar Teile des Handels zu öffnen, fordert dessen Wirtschaftsstadtrat zusätzlich die Wiederöffnung der Gastronomie. Der burgenländische SPÖ-Landesrat Schneemann wiederum wünscht sich, dass der heimische Tourismus wieder aufsperren darf. SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner ist gefordert, für eine klare Linie innerhalb ihrer Partei zu sorgen. Es braucht in der SPÖ endlich Ordnung, damit in einer gemeinsamen Kraftanstrengung mit der Bundesregierung die richtigen Maßnahmen getroffen werden können“, erklärt die stv. Generalsekretärin und Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei, Gaby Schwarz.

