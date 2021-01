FPÖ – Brückl: Die Schulen müssen am 8. Februar wieder öffnen!

Auch die Lehrer wollen wieder in der gewohnten Normalität unterrichten

Wien (OTS) - „Die Schulen müssen am 8. Februar wieder öffnen, denn die Schülerinnen und Schüler sind von der Corona-Krise am Schlimmsten betroffen. Die Schüler aber auch die Lehrer befinden sich nämlich seit Monaten im ‚Distance-Learning‘ - ausgesperrt aus der Schule und eingesperrt zu Hause“, so heute FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl.

„Seit Monaten fordern wir ein Offenhalten der Schulen, denn die Maßnahmen der schwarz-grünen Regierung drücken schwer auf die Psyche unserer Kinder. Auch Bildungsrückstände, Bildungsverluste sowie Ausbildungsdefizite sind durch die Schulschließungen entstanden, aber diese negativen Auswirkungen scheinen Kurz, Kogler und Faßmann völlig egal zu sein“, kritisierte Brückl und weiter: „Es ist nun echt an der Zeit, zur gewohnten Normalität im Schulbereich zurückzukehren. So wollen auch die Lehrer wieder in der gewohnten Normalität unterrichten - für diese bewährte Art von Unterricht ist aber der persönliche Kontakt zu den Schülern unverzichtbar.“

