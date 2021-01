SP-Wagner: Impfungen in Wien werden nach Vorgaben der Impfkoordination und Prioritätenliste vorgenommen

Wien (OTS/SPW) - Verwundert zeigt sich der Gesundheitssprecher der SPÖ-Wien, Kurt Wagner, über die "künstliche Aufregung", in die sich der "Maskengegner und Impfverweigerer" Dominik Nepp ergeht, und die Vorgangsweise beim Corona-Impfen in Wiener Gesundheitseinrichtungen kritisiert. "Selbstverständlich werden die Vorgaben der Wiener Impfkoordination beim Impfen in den Wiener Gesundheitseinrichtungen befolgt und Prioritäten eingehalten. Wenn Verwaltungspersonal geimpft wurde bzw. wird, dann weil diese Personen auch in Bereichen eingesetzt werden, wo ein intensiver Kund*innen- bzw. Patient*innenkontakt stattfindet, wie beispielsweise bei Eingangskontrollen in den Krankenhäusern oder den hausinternen Teststraßen. Aufgrund des eklatanten Impfstoffmangels ist es wichtig, Priorisierungen einzuhalten. Daran wird sich Wien in jeder Phase halten. Mit der Zulassung des dritten Impfstoffes in der EU wird es in den nächsten Wochen zu einer deutlichen Beschleunigung bei den Impfungen kommen und damit sicher auch zu einer Entspannung in dieser eminent wichtigen Frage", so Wagner.



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien