Der Beitrag der Städte und Regionen zur EU-Initiative für leistbares Wohnen

Online-Fachveranstaltung des Wien-Hauses mit 200 TeilnehmerInnen

Wien (OTS/RK) - Am 27. Januar 2021 organisierte das Brüsseler Verbindungsbüro der Stadt Wien unter

dem Titel „Die EU-Initiative für leistbares Wohnen – Wie können wir sie auf den Boden

bringen?“ ein Webinar über diese neue Initiative der EU, die von der Europäischen

Kommission als ein Eckpfeiler ihrer Renovierungswellenstrategie angekündigt worden

war. Die „Affordable Housing Initiative“ zielt darauf ab, in den kommenden Jahren 100

Stadtteile als Leuchtturmprojekte in der gesamten EU zu revitalisieren. Rund 200

TeilnehmerInnen nahmen an der Online-Veranstaltung teil.

In seiner Einführung gab Direktor Slawomir Tokarski von der Generaldirektion

Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU der Europäischen Kommission (DG

GROW) einen kurzen Überblick über die ersten Ideen der Kommission und betonte, dass

dies der Beginn eines offenen Dialogs zur weiteren Gestaltung der Initiative sei. Er

begrüßte die Gelegenheit zum Austausch mit Städten und InteressenvertreterInnen. "Wir

glauben, dass die Renovierungswelle eine lokale Initiative sein sollte, eine Initiative von

unten nach oben, die Arbeitsplätze in Verbindung mit dem grünen und digitalen

Übergang bringen kann", erklärte er. Er verwies darauf, dass der menschliche Faktor bei

solchen Projekten lange Zeit vernachlässigt worden sei, es aber notwendig sei, ein solides

Umfeld um die Häuser herum zu schaffen, um die steigende Polarisierung der Gesellschaft

zu überwinden. Ziel müsse es sein, dass die Wohnungen in den anvisierten 100

Leuchtturmprojekten nach der Sanierung bezahlbar und nachhaltig sind. Er kündigte für

das zweite Quartal 2021 einen Aufruf zu einer Partnerschaft auf EU-Ebene an, an der

verschiedene Stakeholder, darunter auch die lokalen Gebietskörperschaften, beteiligt sein

sollen.

Anschließend konnten die Teilnehmer zwei Beispiele aus der Praxis hören.

Lucia Štasselová, stellvertretende Bürgermeisterin für Wohnungsbau in Bratislava, erklärte

in ihrem Vortrag, warum ihre Stadt im Jahr 2018 einen starken neuen Anlauf zur

Schaffung von bezahlbarem Wohnraum genommen hat. "Nach 1989 wurden die

öffentlichen Wohnungen verkauft und fast keine neuen bezahlbaren Wohnungen

gebaut", sagte Frau Štasselová. "Deshalb ist es wichtig, neue Standorte für den

öffentlichen Wohnungsbau zu finden, städtische Flächen auszuwählen, neue Prozesse und

Gesetzgebungsverfahren zu prüfen und nicht zuletzt staatliche Mittel für die Sanierung

des bestehenden Wohnungsbestands einzusetzen." Dies wird jedoch nicht ohne die

Einbindung der Privatwirtschaft unter Einhaltung sehr strenger Auflagen hinsichtlich der

Wohnkosten und Vergaberegeln möglich sein.

Julia Girardi-Hoog von der Stadt Wien schilderte anschließend die Entstehung des

Horizon2020-Projekts "Smarter Together" mit dem Ziel, durch soziale und technische

Innovationen einen lebenswerten Stadtteil zu schaffen. Dabei ging es nicht nur um die

Sanierung und Renovierung von Wohnungen und öffentlichen Räumen, sondern auch um

die Energieversorgung und -nutzung sowie die Mobilität. 7 Millionen Euro an EU-Horizon 2020-Mitteln wurden zur Unterstützung der Innovationselemente dieses stark

partizipativen Projekts bereitgestellt und insgesamt wurden durch das Projekt 80

Millionen Euro an Investitionen ausgelöst. Angesichts der hervorragenden Ergebnisse

beschloss die Stadt, das Projektvorhaben auf einen weiteren Stadtteil pro Jahr

auszuweiten.

Zwei europäische Stakeholder-Organisationen gaben erste Reaktionen und

Positionierungen zur „Affordable Housing Initiative“.

Barbara Steenbergen, Leiterin des Brüsseler Büros des Internationalen Mieterbunds,

forderte, dass die Förderungen mit dem bestehenden nationalen Mietrecht kombiniert

werden müssen, damit sie gerecht und sozial ausgewogen wirken. "Ein Hauptkriterium der

Initiative sollte sein, dass strenge Regeln zur Erreichung der Wohnkostenneutralität

gelten. Mieterhöhungen durch Renovierung müssen durch Energiekosteneinsparungen in

gleicher Höhe ausgeglichen werden, um "Renovictions" und Gentrifizierung zu

vermeiden", sagte Frau Steenbergen, die auch einen "Europäischen Verhaltenskodex für

Renovierung" forderte, der die gleichberechtigte Beteiligung der MieterInnen bei

Renovierungen sicherstellt, wie die bereits bestehende Europäische Initiative für

verantwortungsvolles Wohnen ERHIN. Wiener Wohnen hat sich als erstes österreichisches

Wohnbauunternehmen bereits angeschlossen.

Sorcha Edwards, Generalsekretärin von Housing Europe, plädierte für die Notwendigkeit,

den Green Deal zu einem sozialen Green Deal zu machen. "Es ist entscheidend, dass wir

die Renovierungswelle richtig hinbekommen und dafür sorgen, dass sie niemanden

zurücklässt.“ Die Initiative für erschwinglichen Wohnraum sollte eine Welle sein, die

Erschwinglichkeit und soziale Inklusion auf den Boden bringt. Sie sollte dazu beitragen,

Arbeitsplätze und KMUs zu schaffen, dem lokalen Bausektor zu helfen, sich auf Gebiete

mit sozialen Problemen zu konzentrieren und Wohnraum für die alternde Bevölkerung fit

zu machen. Sie sollte auch zu einer messbaren Reduzierung der Treibhausgasemissionen

führen und den digitalen Fortschritt auf Bezirksebene nutzen. Die Initiative sollte auch als

Politiklabor für Verbesserungen in der EU-Politik zu staatlichen Beihilfen und Beschaffung

dienen, die die lokalen Renovierungsprojekte unterstützen können. Der entscheidende

Punkt ist jedoch die Finanzierung; hier erklärte Frau Edwards, dass ein spezifisches

Förderprogramm notwendig sei.

Elena Szolgayová, Housing 2030 Vizevorsitzende und langjährige Vorsitzende des UNECE

Komitees für Wohnen und Grundstücksmanagement von 2013 bis 2019, hielt das

Schlusswort und verwies auf die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich, die dazu führt,

dass die Wohnungsfrage immer drängender wird. "Wir müssen langfristige und

nachhaltige Visionen schaffen, um die Realität von bezahlbarem Wohnraum zu erreichen.

Es liegt an den Regierungen, eine langfristige Perspektive zu bieten, um die

Erschwinglichkeit von Wohnraum zu unterstützen, das Ziel sollte sein, eine Symphonie zu

hören, in der alle Instrumente zusammenarbeiten, die schöne Musik zu spielen."

Die TeilnehmerInnen nutzten den Chat aktiv, um Hinweise zu zahlreichen bereits

bestehenden Projekten zu teilen, die zur Initiative für leistbares Wohnen beitragen

können. Michaela Kauer, Leiterin des Brüsseler Verbindungsbüros der Stadt Wien und Moderatorin der Diskussion, schloss das Webinar mit der Hoffnung und Zuversicht, dass

die Veranstaltung ein erfolgreicher Auftakt für weitere Diskussionen war, um die Initiative

für leistbares Wohnen gemeinsam mit einer breiten Palette von Städten und Stakeholdern

weiter zu gestalten und „auf den Boden zu bringen“.

Die ganze Online-Fachveranstaltung finden Sie unter

https://www.youtube.com/watch?v=zV-3B8gF3Lo



Diese Veranstaltung war Teil der #Progressive Housing Week, die Informationen zu allen

Veranstaltungen finden Sie unter https://pes.cor.europa.eu/housing-week-highlights



