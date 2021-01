Fahrzeuge und Geräte-Secondhand: Wien mustert aus!

Besichtigungen von städtischen gebrauchten Vehikeln am 1. und 2. Februar 2021

Wien (OTS) - Die Stadt Wien mustert mehrmals im Jahr alte Fahrzeuge und Geräte aus, die auf Grund des technischen Zustandes für den städtischen Intensivbetrieb nicht mehr geeignet sind. Diese werden jedoch nicht verschrottet oder entsorgt, sondern InteressentInnen zum Verkauf angeboten. Nun findet eine derartige Verkaufsaktion im Bieterverfahren für Gewerbebetriebe statt. Am 1. und 2. Februar 2021 können die Fahrzeuge und Geräte von 8.00 bis 13.00 Uhr in der Abschleppgruppe Simmering, Jedletzbergerstraße 1, 1110 Wien (Autobahnabfahrt Simmeringer Haide) in Augenschein genommen werden. „Das ist gelebte Abfallvermeidung“, freut sich Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Auf diesem Weg findet sich für so manches ausgemusterte Teil eine neue Verwendung!“

Corona-bedingte geänderte Vorgangsweise

Aufgrund der derzeit gültigen Corona-Bestimmungen müssen die Voraussetzungen für die Besichtigungen angepasst werden. Der Zutritt zu den Besichtigungen ist diesmal ausschließlich nur mit gültigem Gewerbeschein erlaubt. Besichtigungsmöglichkeiten für Privatpersonen sind daher diesmal nicht möglich.

Gustostückerl Rettungsfahrzeug

Eine persönliche Begutachtung vor Ort empfiehlt sich auf jeden Fall, da die Fahrzeuge und Geräte reparaturbedürftig und amtlich nicht überprüft sind. Nach dem Verkauf dienen sie in der Regel als Ersatzteilspender, wobei auch hierfür mangels technischer Prüfung keine Gewähr geleistet werden kann. Besondere Gustostückerln sind diesmal 5 Rettungs­fahrzeuge sowie 6 Transportkarren. Alle weiteren zum Verkauf angebotenen Fahrzeuge und Geräte sind auf der Homepage der 48er aufgelistet.

Schriftliche Angebote für die Ausstellungsstücke müssen in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift "MA 48-VEAU-8392/2021" bis spätestens 8. Februar 2021, 13.00 Uhr in der Magistratsabteilung 48, 1050 Wien, Einsiedlergasse 2, Erdgeschoß/Zimmer 32 einlangen. Die Anbotsformulare erhalten Sie während der Besichtigungszeiten am Lagerplatz Simmering oder als Download.

Interesse für KFZ-Verkäufe?

Bei Interesse können Sie sich automatisch über die aktuellen, zum Verkauf gelangenden Gebrauchtfahrzeuge und -geräte informieren lassen. Alles, was dafür nötig ist, ist eine Registrierung auf wien.gv.at.

