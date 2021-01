ÖAMTC: Lawinensperren im Westen

A10 wegen Unfall gesperrt

Wien (OTS) - „Am Samstagvormittag gab es in den westlichen Bundesländern, vor allem in Tirol, noch einige Straßensperren wegen Lawinengefahr,“ informierten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. „Derzeit ist auch die Felbertauern Mautstraße (P1) wegen einer Lawinensprengung am Nordportal des Felbertauerntunnels gesperrt.“ Aussicht auf Besserung der Situation gibt es vorerst nicht. Weitere Schneefälle und starker Wind sind im Westen für den Nachmittag angesagt. Bundesweit wurde auf höher gelegenen Straßen Schneekettenpflicht verordnet.

Unfall auf der A10

Zu einer Sperre der Tauern Autobahn (A10)in Fahrtrichtung Villach kam es gegen 08:30 Uhr. Wegen eines Unfalls mit mehreren Fahrzeugen mussten Zetzenberg- und Helbersbergtunnel gesperrt werden. Es baute sich schnell ein Stau von ca. 5 Kilometern auf. Umgeleitet wird derzeit über die B159, Salzachtal Straße.

