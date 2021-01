ATV-Frage der Woche: „Fetzen“ im Semesterzeugnis - 62% der ÖsterreicherInnen mit Impfmanagement unzufrieden

Wien (OTS) - Morgen, Sonntag, stehen bei Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek die politischen Highlights der Woche auf der Agenda. Unter anderem ist auch die aktuelle Corona-Impfung Thema in der Sendung. Peter Hajek befragte in seiner aktuellen Umfrage 500 ÖsterreicherInnen, ob die Bundesregierung ihrer Meinung nach die Impfung der Bevölkerung gegen das Corona-Virus gut vorbereitet und umgesetzt hat.

Nur vier Prozent der ÖsterreicherInnen sind der Ansicht, dass die Bundesregierung einen sehr guten Job geleistet hat. 29 Prozent meinen, dass die Impfung der Bevölkerung bisher "eher gut" vorbereitet und umgesetzt wurde. 62 Prozent der ÖsterreicherInnen stellen der Bundesregierung aber kein gutes Zeugnis aus: 35 Prozent beurteilen das Impfmanagement als "eher schlecht". 27 Prozent finden es sogar "sehr schlecht".

In der Wählerschaft befürworten vor allem die ÖVP-WählerInnen mit 70 Prozent (11%= sehr gut, 59%= eher gut) das Impfmanagement der Bundesregierung. Mit 85 Prozent (34%= eher schlecht, 51%= sehr schlecht) beurteilen die FPÖ-WählerInnen die Maßnahmen der Bundesregierung in Bezug der Corona-Impfung am negativsten.

Peter Hajeks Fazit: „Die Unzufriedenheit kommt aus den Wählerschaften der Oppositionsparteien, denn die ÖVP- und Grün-WählerInnen sind mehrheitlich mit der Organisation der Corona-Impfung zufrieden. Die Verzögerungen bei den Impfstofflieferungen sind kaum der Bundesregierung selbst anzulasten, aber sie drücken schwer auf die Stimmung, denn monatelang wurde die Impfung als Lösung aller Probleme gepriesen. Es wollen sich jetzt weitaus größere Teile der Bevölkerung impfen lassen als noch im Vorjahr, nun gibt es aber zu wenig Impfdosen."

