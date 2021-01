Österreichischer Seniorenrat beruft außerordentliche Präsidiale anlässlich der europäischen Marktzulassung von AstraZeneca ein

Wien (OTS) - Die Präsidenten des Österreichischen Seniorenrats, Peter Kostelka und Ingrid Korosec werden rasch eine außerordentliche Präsidiumssitzung des Österreichischen Seniorenrates einberufen. Grund dafür ist die bedingte europäische Marktzulassung des Covid-Impfstoffes von AstraZeneca mit 29. Jänner 2021.

Die Zulassung des Impfstoffes durch die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) sei prinzipiell zu begrüßen. Auch nannte die Behörde keine Altersobergrenze für den Einsatz des Impfstoffes. Gleichwohl führte die EMA an, dass für Menschen über 65 Jahren noch nicht genug Studiendaten zu absoluter Wirksamkeit und Verträglichkeit der Corona-Schutzimpfung von AstraZeneca vorliegen. Auch die ständige Impfkommission des deutschen Robert Koch-Institutes äußerte Bedenken. Daher sei in jeder Hinsicht Vorsicht geboten, so die beiden Präsidenten.

Die Situation erfordere eine außerordentliche Zusammenkunft des Österreichischen Seniorenrates als gesetzliche Interessenvertretung der Seniorinnen und Senioren, um die aktuelle Lage, vor allem im Hinblick auf die nationale Impfstrategie und die Auswirkungen sowie Maßnahmen für die ältere Generation zu besprechen.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Seniorenrat

Mag. Wolfgang Braumandl

01/8923465

kontakt @ seniorenrat.at

http://www.seniorenrat.at