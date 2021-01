NEOS: Viele offene Fragen nach AstraZeneca-Zulassung

Gerald Loacker: „Kurz und Anschober müssen endlich dafür sorgen, dass die älteren Menschen in unserem Land dem Virus nicht schutzlos ausgeliefert sind.“

Wien (OTS) - Einige offene Fragen stellen sich für NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker, nachdem nun der Impfstoff von AstraZeneca von der EMA zugelassen wurde, es jedoch bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht genügend Daten über die Wirksamkeit des Präparats bei älteren Menschen gebe: „Wird der Impfstoff von AstraZeneca in Österreich trotzdem bei Über-65-jährigen eingesetzt? Wenn ja, auf Basis welcher Daten?“ In Deutschland, so Loacker, beharre die Ständige Impfkommission nämlich weiterhin darauf, den AstraZeneca-Impfstoff nur Personen zwischen 18 und 64 Jahren anzubieten. „Und nicht zuletzt: Werden – bis es ausreichend Studien über die Wirkung bei Älteren gibt - über 65-Jährige bevorzugt mit den Impfstoffen von Pfizer und Moderne geimpft, um hier kein Risiko eingehen zu wollen? Was planen Kurz und Anschober?“

Es seien bereits zu viele gravierende Fehler beim Schutz der größten Risikogruppe passiert, sagt Loacker und erinnert daran, dass fast die Hälfte aller Corona-Toten auf den mangelnden Schutz der Alters- und Pflegeheime zurückzuführen ist. „Das muss endlich aufhören! Kurz und Anschober müssen endlich dafür sorgen, dass die älteren Menschen in unserem Land dem Virus nicht schutzlos ausgeliefert sind.“

Impfkrisengipfel unausweichlich

All diese Fragen müsste der Gesundheitsminister spätestens kommenden Montag bei einem Impfkrisengipfel beantworten, den NEOS erneut fordern: „Es braucht nicht noch ein weiteres Pseudogespräch, das hauptsächlich der Inszenierung dieser Bundesregierung dient und bei dem die Opposition nur darüber informiert wird, dass die Regierung keinen Plan hat. Wir fordern einen ehrlichen, konstruktiven Austausch auf Augenhöhe zwischen Expertinnen und Experten, allen Parlamentsfraktionen, den Bundesländern und den zuständigen Ministerinnen und Ministern.“

