Lebensmittelindustrie: Zulieferer brauchen dringend treffsicheren und gerechten Ausgleich

Der Lockdown in Gastronomie, Hotellerie, Gemeinschaftsverpflegung und Eventbranche bringt immer mehr Zulieferer aus der Lebensmittelindustrie in wirtschaftliche Nöte. Denn viele dieser Betriebe sind von ihren Lebensmittellieferungen in diese Branchen abhängig. Die Bundesregierung hat dankenswerterweise Hilfen zugesagt. Diese haben sich aber als nicht geeignet herausgestellt. Wir brauchen daher eine treffsichere Lösung wie für Zulieferer aus der Landwirtschaft auch für unsere Branche

Mag. Katharina Koßdorff, Geschäftsführerin des Fachverbands der Lebensmittelindustrie

1/3