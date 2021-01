„IM ZENTRUM“: Eine große Dosis Ungewissheit – Wird das Impfen zur unendlichen Geschichte?

Am 31. Jänner um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der Kampf gegen die Corona-Pandemie wird länger dauern. Die Hoffnung, rasch weite Teile der Bevölkerung zu impfen, um sie gegen das Virus zu immunisieren, dürfte nicht aufgehen. Grund dafür ist die Ankündigung des Pharma-Konzerns AstraZeneca, weniger Impfstoff in die EU und damit auch nach Österreich liefern zu können als vereinbart. Damit verbunden sind auch Fragen, welche Wirksamkeit der Impfstoff überhaupt hat. Hat die Europäische Union mit AstraZeneca schlecht verhandelt? Muss Österreich seinen Impfplan völlig neu erstellen? Und was heißt das für die Bundesländer, die mit den Impfungen schon begonnen haben und für die Menschen in Österreich?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 31. Jänner 2021, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Peter Kaiser

Landeshauptmann Kärnten, SPÖ

Martin Selmayr

Leiter der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Maria Paulke-Korinek

Leiterin Impfabteilung Gesundheitsministerium

Alexander Herzog

Generalsekretär Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs, Pharmig

Eva Linsinger

Journalistin „profil“

