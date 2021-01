VP-Melchior: Gratulation an Neo-Landesrätin Daniela Gutschi und Wolfgang Mayer, den designierten Klubobmann der Salzburger VP

Generalsekretär Melchior dankt Salzburger Landesrätin Hutter für ihre Arbeit

Wien (OTS) - „Herzliche Gratulation an die Salzburger Neo-Landesrätin Daniela Gutschi und an Wolfgang Mayer, den designierten Klubobmann der Salzburger Volkspartei. Ich wünsche beiden viel Kraft und Erfolg bei der Bewältigung der anstehenden Aufgaben, gerade in derart herausfordernden Zeiten“, so der Generalsekretär der neuen Volkspartei, Axel Melchior.

„Im Namen der Volkspartei bedanke ich mich bei Maria Hutter für ihr Engagement und die erfolgreiche Arbeit als Landesrätin in Salzburg. Für ihre berufliche und private Zukunft wünsche ich alles Gute“, so Melchior, der volles Verständnis für Hutters Wunsch zeigt, sich vermehrt ihrer Familie und den betrieblichen Herausforderungen zu widmen.



