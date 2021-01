ORF-„Pressestunde“ mit Dr. Michael Ludwig, Bürgermeister von Wien, SPÖ

Am 31. Jänner um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Wiens Bürgermeister Michael Ludwig regiert seit drei Monaten mit einer neuen, rot-pinken Koalition. Bisher ist die Bundeshauptstadt im Bundesländer-Vergleich relativ gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Doch der Nachweis der britischen Virusmutation B1.1.7 im Abwasser sorgt für Verunsicherung. Und der Streit um Impfstofflieferungen könnte auch in Wien die Impfpläne durcheinanderbringen. Wie geht die Stadtregierung mit den neuen Herausforderungen um? Können tatsächlich Lockerungen beim Lockdown in Aussicht gestellt werden? Und wer soll vom Hilfspaket profitieren, das bei der Regierungsklausur diese Woche beschlossen wurde? Auch die Abschiebung von drei Schülerinnen und ihren Familien sorgt für Wortmeldungen aus beinahe allen politischen Lagern. Wie steht Michael Ludwig zur aktuellen Debatte?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 31. Jänner 2021, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Christian Nusser

„Heute“

und

Claudia Dannhauser

ORF

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at