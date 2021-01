LR Gruber: Waldfonds als Entlastungs- und Zukunftspaket für heimische Forstwirtschaft

16,4 Mio. Euro für Waldbauern, die in Wiederaufforstung, klimafitte Wälder und Forstschutz investieren. Förderung von Nass- und Trockenlagern bei Absatzschwierigkeiten durch Corona

Klagenfurt (OTS) - (LPD). In ganz Österreich kämpfen Waldbäuerinnen und Waldbauern mit zunehmenden Schäden durch Stürme, Trockenheit oder Borkenkäfer. Auch die Corona-Krise hat die Forstwirtschaft zusätzlich unter Druck gesetzt. Um die Waldeigentümer zu entlasten, wurde von der Bundesregierung ein Waldfonds eingerichtet, über den ab Montag, 1.2.2021, beträchtliche Mittel zur Verfügung stehen. „Kärnten erhält aus dem Waldfonds 16,4 Mio. Euro für unsere Forstwirtschaft“, zeigt sich Forstreferent LR Martin Gruber erfreut. Es handelt sich dabei um reine Bundesmittel, für die es keine Landeskofinanzierung braucht. Für Kärntens Waldbauern von besonderer Bedeutung: der größte Teil dieser Mittel wird mit 8 Mio. Euro für Wiederaufforstungsmaßnahmen auf Schadflächen in ganz Kärnten zur Verfügung stehen. „Das ist nicht nur auf Schutzwälder beschränkt, sondern auch auf Wirtschaftswald“, betont Gruber. Weiters werden Forstschutzmaßnahmen zur Borkenkäferbekämpfung mit rund 2,3 Mio. Euro unterstützt.



Bereits 2020 hat das Land Kärnten die Errichtung von Nass- und Trockenlagern gefördert, um Lagerkapazitäten zu schaffen für Holz, das aufgrund von Marktverwerfungen nicht sofort verarbeitet werden konnte, aber aus dem Wald herausgebracht werden musste. „Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Es ist wichtig, dass auch diese Schaffung von Lagermöglichkeiten sowie auch der An- und Abtransport dorthin durch den Waldfonds unterstützt werden. Das nimmt Druck von unseren Waldbauern“, so Gruber. Zentral ist für den Kärntner Forstreferenten auch, dass Bundesministerin Elisabeth Köstinger mit dem Waldfonds nicht nur ein Entlastungs- sondern auch ein Zukunftspaket für die Forstwirtschaft aufgestellt hat. So werden daraus auch Maßnahmen zum Aufbau klimafitter Mischwälder und zur verstärkten Verwendung des Rohstoffs Holz gefördert. „Kärnten ist ein Holzland mit einer starken holzverarbeitenden Industrie. Der Bereich Holztechnologie hat großes Zukunftspotenzial, an dem wir auch mithilfe des Waldfonds arbeiten wollen“, so der Kärntner Forstreferent. Die Abwicklung der Unterstützungen aus dem Waldfonds übernimmt in Kärnten die Landesforstdirektion, an welche Anträge ab Montag gerichtet werden können. (Schluss)

