FPÖ – Graf: Irreführungsabsichten zur Erlangung eines akademischen Titels sind kein Kavaliersdelikt

Wien (OTS) - „Ein neuerlicher Fall von Plagiatsvorwürfen trifft wieder ein prominentes Mitglied der ÖVP. Dem Kärntner Nationalratsabgeordneten Peter Weidinger werden Irreführungsabsichten zur Erlangung eines akademischen Grades vorgeworfen. So will Stefan Weber, der Spezialist in diesen Angelegenheiten, über 30 abgekupferte Passagen und Textfragmente entdeckt haben, die als Plagiate zu bewerten seien“, erklärte heute der freiheitliche Wissenschaftssprecher NAbg. Dr. Martin Graf.

Die Reaktion des Abgeordneten sei mehr als peinlich. So will er der Universität Graz ein Mail gesendet haben, dass er auf den Titel „Magister“ verzichte, da er ihm ohnehin nichts bedeute. „Dieses Verhalten ist ungeheuerlich und ist mit einem Mandat nicht vereinbar. Man kann einen akademischen Titel nicht einfach ablegen, wie einen Mantel, der zu klein geworden ist. Noch dazu kann man auch nicht zurücklegen, was man eigentlich gar nicht hat - das kann nur über ein Aberkennungsverfahren durch die Universität selbst erfolgen“, so der FPÖ-Wissenschaftssprecher.

