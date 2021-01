„Bürgeranwalt“: Parken in Wien – kennt man sich jetzt im Schilderwald besser aus?

Parken in Wien. Kennt man sich jetzt im Schilderwald besser aus?

Wo Kurzparkzonen verordnet sind, ist für die Normunterworfenen noch nachvollziehbar. Aber wo welche Anwohnerparkplätze in welcher Länge gerade gelten oder nicht gelten, welche Ausnahmen es für wen gibt und was die Obrigkeit mit bestimmten Schildern ausdrücken möchte, war für viele nicht mehr nachvollziehbar. Wie hat der Wiener Magistrat auf die Kritik der Volksanwaltschaft reagiert?

Ungleichbehandlung bei Ganztagesschulen? Warum müssen die einen dafür zahlen und die anderen nicht?

Der Besuch von offenen Ganztagesschulen in Wien ist für die Kinder gratis, aber in den sogenannten verschränkten Ganztagesschulen müssen die Eltern rund 200 Euro pro Monat bezahlen. Für Frau F., die für ihre Tochter keinen Platz in einer solchen Gratisschulform bekommen hat, ist das eine sachlich nicht begründete Ungleichbehandlung. Volksanwalt Walter Rosenkranz teilt ihre Kritik und diskutiert darüber mit dem Wiener Bildungsdirektor Heinrich Himmer.

Bauen im Baukastensystem – doch nicht so einfach wie erwartet

Herr U. wollte möglichst kostengünstig im Burgenland ein Haus bauen. Weil er handwerklich geschickt ist, hat er eine Bauweise gewählt, bei der er selbst viel von den anfallenden Arbeiten erledigen kann. Er hat sich für ein Bausatzsystem entschieden. Warum hat das angeblich schnelle und kinderleichte Bauen nicht wie erwartet geklappt?

