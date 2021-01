„Hohes Haus“ über schulische Eiertänze und eine Zwischenbilanz

Am 31. Jänner um 12.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Rebekka Salzer präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin „Hohes Haus“ am Sonntag, dem 31. Jänner 2021, um 12.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Eiertanz

Kinder in der Schule, Kinder nicht in der Schule, Schichtbetrieb in der Schule, Distance-Learning, doch wieder Schule, aber nur für manche Klassen – seit Beginn der Corona-Krise gibt es in Österreichs Schulen keinen normalen Alltag mehr. Seit fast einem Jahr herrscht Ausnahmezustand. Besonders erste Klassen und Maturaklassen leiden unter der Situation. Aber was macht das mit den Kindern? Und wie gut ist der Online-Ersatzunterricht eigentlich? Marcus Blecha hat mit einem Experten und einer Betroffenen gesprochen.

Dazu im Studio: Bildungsminister Heinz Faßmann

Zwischenbilanz

Im Jänner vor einem Jahr wurde die türkis-grüne Regierung angelobt. Nach einem Jahr ist es Zeit für eine Zwischenbilanz: Wie sehen innenpolitische Journalisten die Leistungen der Regierung? Haben mangelhafte Gesetze oder nicht umgesetzte Ankündigungen wie Raustesten und Reintesten der Glaubwürdigkeit geschadet? Und wie hat sich das Parlament in diesem Jahr geschlagen? Fritz Jungmayr hat sich umgehört.

Allianz

Nur eine Allianz aller kann altem und neuem Antisemitismus begegnen. Das ist die weltweite Erkenntnis zum internationalen Holocaust-Gedenktag. Das Parlament war Veranstalter einer Diskussion, bei der unter anderen Jennifer Teege, Enkelin des KZ-Schlächters Amon Göth, zu Gast war. Claus Bruckmann blickt zurück auf die Jahre der deutschen Besatzung in Polen und fasst die Diskussion zusammen.

