Eppinger: Solange Kulturförderungen ausbezahlt werden, sollten Produktionen gespielt und gesehen werden

Vereinigte Bühnen Wien erhalten mehr als 40 Millionen Euro pro Jahr – Neue Volkspartei Wien setzt sich für TV-Produktionen/LIVE STREAMING ein

Wien (OTS) - Die Künstler wollen spielen, der Durst der Menschen nach kultureller Unterhaltung und Ablenkung von der Corona-Tristesse ist groß. Kultursprecher Peter L. Eppinger spricht sich deshalb dafür aus, dass die Vereinigten Bühnen Wien via Übertragung in den Wohnzimmern der Menschen spielen. „Was die Philharmoniker mit dem Neujahrskonzert und auch die Spanische Hofreitschule bereits gemeistert haben, sollen auch die Häuser der VBW ins Auge fassen. Immer mehr Theaterbühnen verlegen ihre Premieren ins Netz: Die Bayrische Staatsoper und das Salzburger Landestheater besuchen das Publikum in diesen Tagen genau dort, wo es gerade ist: Zuhause. Geben wir den Theatern in Wien eine regelmäßige Bühne, nämlich in den eigenen vier Wänden der Zuschauer.“

Im September des Vorjahres beschloss der Gemeinderat die Subvention an die Vereinigten Bühnen Wien in Höhe von 40,2 Mio. Euro. Laut Förderakt wurden im Jänner 2021 bereits 4,4 Mio. Euro davon ausbezahlt, weitere zehn Raten folgen im Laufe des Jahres. Solange Fördergelder fließen, sollte auch gespielt und auch gesehen werden. "Nutzen wir auch jetzt, mitten in den schwersten Tagen der Corona-Müdigkeit, die Kreativität und das breite Spektrum der Künstler und Künstlerinnen der VBW. Lassen wir die Menschen spüren: Die Kunst ist noch immer da für euch, zu jeder Zeit. Machen wir sie sichtbar!“

Die neue Volkspartei Wien setzt sich dafür ein, dass auch das frisch und fertig sanierte Raimund-Theater wieder so rasch wie möglich zur Nutzung gelangt. Am 20. Jänner 2021 wurde seitens der VBW beschlossen, dass aufgrund der durch Corona bedingten Absagen erst im Herbst wieder gespielt wird. Das Raimund-Theater wurde 18 Monate lang saniert, dennoch haben die Vereinigten Bühnen Wien die gesamte Fördersumme in der Höhe von rund 40 Millionen Euro bezogen. Das Haus stand leer, die Kulturförderung floss weiter. Die Vereinigten Bühnen Wien sollen sich mit anderen Wiener Künstlerinnen und Künstlern solidarisch zeigen und diesen die Räumlichkeiten des Raimund Theaters für Proben, Aufführungen usw. zur Verfügung stellen. Natürlich, wenn es die Corona-Zahlen wieder erlauben, und unter Berücksichtigung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. "Geben wir Menschen weiter die Möglichkeit zu lachen, sich an Kunst zu erfreuen, sich abzulenken, ein Stück Normalität in diesen bewegten Zeiten zu erleben. Machen wir Kunst auf diese Art erlebbar“, so Eppinger abschließend.

