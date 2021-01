„Sport am Sonntag“ live aus Seefeld im Gespräch mit Sportminister Kogler

Am 31. Jänner um 18.05 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert „Sport am Sonntag“ am 31. Jänner 2021 um 18.05 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Nordische Kombination: Der Heim-Weltcup in Seefeld

Das Weltcup-Tripel als Countdown für die WM in Oberstdorf – und im Live-Gespräch: die besten ÖSV-Kombinierer.

Ski alpin: Die rot-weiß-roten Medaillenchancen

Die Ski-WM in Cortina – wie viele Medaillen gewinnen Österreichs Ski-Asse?

Skeleton und Bob: Janine Flock und Benjamin Maier live zu Gast

Die schnellste Österreicherin im Eiskanal und der Bob-Star über ihre Erfolgssaisonen.

Rodeln: Die Hoffnung auf Edelmetall

Die Gesamtweltcupsieger Thomas Steu / Lorenz Koller und das starke österreichische Team im Kampf um WM-Medaillen in Königssee.

Sportpolitik: Werner Kogler im Gespräch

Der Sportminister über seine Strategie nach dem Lockdown.

