Schwarz: Wiederkehr muss Anstellungsmodell für Krisenpflegeeltern überarbeiten

Krisenpflegeeltern müssen im Rahmen eines Runden Tisches eingebunden werden – Neues Modell bis Ende des Jahres gefordert

Wien (OTS) - Eine Überarbeitung des Anstellungsmodelles für Krisenpflegeeltern forderte Gemeinderätin Sabine Schwarz im Rahmen des heutigen Landtages. „Krisenpflegeeltern versorgen Kinder für einen kurzen, meist befristeten Zeitraum und sind Experten im Umgang mit Kindern in schwierigen Situationen. Sie geben Kindern in Wien Halt und Sicherheit“, so Schwarz. Allerdings stagniert die Zahl der Krisenpflegeeltern in Wien seit Jahren auf niedrigem Niveau. Auch das 2017 überarbeitete Anstellungsmodell hat nur marginal die Zahl der Krisenpflegeeltern erhöht.

In diesem Zusammenhang bedankte sich die Gemeinderätin für die Arbeit und den Einsatz der Volksanwaltschaft als „wertvoller Input-Bringer“, die gerade bei der Fremdunterbringung von Kindern in Wien Missstände offengelegt hat. So hinterfragt etwa die Volksanwaltschaft, warum in Wien im Vergleich zu anderen Bundesländern deutlich mehr Kinder fremduntergebracht sind oder der Stadtrechnungshof, dass die Krisenzentren seit Jahren überbelegt sind. „Hier muss endlich ernsthaft und glaubwürdig gegengesteuert werden“, so Schwarz, die dazu einen entsprechenden Beschlussantrag einbringt.

Darin wird Stadtrat Wiederkehr aufgefordert, das Anstellungsmodell für Krisenpflegeeltern zu überarbeiten. So werde die Verpflichtung kritisch gesehen, mehr als ein Kind aufzunehmen. „Die derzeit tätigen Krisenpflegeeltern sollen deshalb im Rahmen eines Runden Tisches eingebunden und endlich gehört werden“, so Schwarz.

