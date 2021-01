Disoski begrüßt Kehrtwende in Abtreibungspolitik der USA

Grüne: Subventionierte NGOs können wieder über Schwangerschaftsabbrüche informieren

Wien (OTS) - Meri Disoski, Vorsitzende der Grünen Frauen Österreichs, zeigt sich erfreut über die Kehrtwende in der Abtreibungspolitik der USA. Gemäß einer vom damaligen Präsidenten Trump verschärften Vorschrift, war es von der US-Regierung subventionierten Organisationen, die international Gesundheitshilfe leisten, untersagt worden, über Schwangerschaftsabbrüche zu informieren oder Schwangerschaftsabbrüche zu vermitteln. „Gut, dass Präsident Biden diese Bestimmung nun per Dekret schnell außer Kraft gesetzt hat. Es ist doch gerade die Aufgabe von Gesundheitsorganisationen, fundiert und kompetent zu informieren und Frauen ihre Möglichkeiten aufzuzeigen“, sagt Disoski.



„Wir wissen längst, dass sich Frauen nicht von Schwangerschaftsabbrüchen abhalten lassen, nur weil sie verboten sind oder die Informationslage schlecht ist. Im Gegenteil, sie setzen sich dann aus Verzweiflung massiven Gefahren aus, weil der Zugang zu gesicherten Eingriffen nicht gewährleistet ist“, betont Disoski und ergänzt: „Die Aufhebung dieser Vorschrift war also mehr als notwendig.“



„Egal ob in Österreich, in den USA oder in anderen Ländern: Um ungewollte Schwangerschaften zu verhüten, brauchen wir einen offenen Umgang mit dem Thema Sexualität, zeitgemäßen Aufklärungsunterricht und einen niederschwelligen, leistbaren Zugang zu Verhütungsmitteln“, meint Disoski abschließend.

