NEOS: EU muss Impfstoffversorgung mit allen Mitteln sicherstellen

Claudia Gamon: „Wir können es uns nicht leisten, dass manche Firmen der Union noch länger auf der Nase herumtanzen.“

Wien (OTS) - Klare Worte findet NEOS-Europaabgeordnete Claudia Gamon hinsichtlich des seit Tagen andauernden Streits zwischen der EU und den Impfstoffherstellern: „Wir können es uns nicht leisten, dass manche Firmen der Union noch länger auf der Nase herumtanzen. Es braucht eine selbstbewusste und handlungsfähige Europäische Union, die in dieser wichtigsten Frage der Zeit, endlich auf den Tisch haut und die Impfstoffversorgung mit allen Mitteln sicherstellt."

Überdies werden immer mehr Stimmen nach einem Exportverbot des Impfstoffs laut. Auch NEOS würden ein solches begrüßen. „Wir dürfen auch vor Exportverboten nicht zurückschrecken. Wenn Impfstoffe in Europa erforscht und produziert werden, dann fehlt in der Bevölkerung naturgemäß jedes Verständnis, wenn dieser in die ganze Welt exportiert wird, aber Lieferverpflichtungen in der EU nicht eingehalten werden. Die EU muss sich durchsetzen, sonst drohen sämtliche Impfpläne der Mitgliedsstaaten zu implodieren. Es geht hier nicht zuletzt um die Glaubwürdigkeit der Kommission. Die Menschen wollen nach diesen schwierigen Monaten endlich geimpft werden. Und die Union muss sich dafür auf die Hinterbeine stellen", so Gamon.

