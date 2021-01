Arnoldner/Mantl: Trendwende beim Klimaschutz in Wien dringend notwendig

Stadt Wien muss ihrer Vorbildfunktion gerecht werden und verstärkt auf erneuerbare Energie setzen

Wien (OTS) - „Wien hat 53 Quadratkilometer an Dachflächen, fast zwei Drittel davon sind für die Nutzung von Photovoltaik geeignet. Dennoch macht der Anteil an Photovoltaik bei der Stromproduktion nicht einmal ein Prozent aus. Nur 100 der 2000 Photovoltaikanlagen in Wien befinden sich auf stadteigenen Gebäuden. Hier wird die Stadt Wien ihrer Vorbildfunktion nicht gerecht“, kritisiert Stadträtin Bernadette Arnoldner. Photovoltaikanlagen könnten zu 40 Prozent der Stromproduktion in Wien beitragen, drei Viertel der Stromerzeugung kommen aber nach wie vor aus fossilen Brennstoffen. Hier hinkt die Stadt Wien im Vergleich zu anderen Städten hinterher. „Die Stadt Wien muss hier endlich Tempo machen, denn der Klimawandel betrifft uns alle. Nach der neuesten Studie der ETH Zürich könnte es bis zum Jahr 2050 in Wien Temperaturen geben wie in Nordmazedonien. Das bedeutet plus 7 Grad bei den Höchsttemperaturen. Das ist eine äußerst besorgniserregende Entwicklung.“

„Die Elektromobilität boomt, die angekündigten 1.000 Ladestationen sind für eine Großstadt wie Wien viel zu wenig. Andere Städte, wie zum Beispiel Amsterdam, haben bereits mehr als 4.000 Ladepunkte. Um den klimapolitischen Anforderungen gerecht zu werden, müssen die Ladestationen massiv ausgebaut werden. Der benötigte Strom für das Laden der Elektrofahrzeuge kann aus erneuerbarer Energie bereitgestellt werden“, so Gemeinderat Josef Mantl. Alleine im Jahr 2020 gab es knapp 16.000 Neuzulassungen von Elektro-Autos in Österreich, das ist ein Plus von 72,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In Wien würden noch viel mehr Menschen auf Elektroautos umsteigen, wenn die Infrastruktur vorhanden wäre.

Auch bei den thermischen Sanierungen hinkt Wien hinterher: die thermische Sanierungsquote bei Gebäuden liegt in Wien deutlich unter einem Prozent. Das ist ein desaströser Missstand, da die thermische Wohnhaussanierung ein mächtiger Motor für die Wiener Wirtschaft und den Arbeitsmarkt ist. „Effektiver Klimaschutz muss in Zeiten des Klimawandels in Wien eine höhere Priorität haben. Die Stadt Wien muss hier daher einen Zahn zulegen, um ein nachhaltiges, klimafreundliches und zukunftsfittes Wien zu schaffen, von dem alle Menschen in der Stadt profitieren“, so Arnoldner und Mantl abschließend.

