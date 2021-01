British American Tobacco Austria ist Top Employer 2021

Wien 29.1.2021 (OTS) - Zum vierten Mal in Folge wurde British American Tobacco (BAT) Austria mit dem 2. Platz als „Top Employer Österreich“ ausgezeichnet. Dieses Jahr fand die Preisverleihung des Top Employers Institute am 28. Jänner im Rahmen einer digitalen Certification Celebration statt.

Jochen Hiller, Geschäftsführer von BAT Austria zeigt sich erfreut über die Auszeichnung: „ Die Auszeichnung als Top Arbeitgeber ist gerade während der Corona Krise eine motivierende Bestätigung für unsere Bemühungen, unseren Mitarbeiter*innen auch unter schwierigen Rahmenbedingungen eine attraktive und vor allem sichere Arbeitssituation zu garantieren. Ich bin stolz darauf, dass BAT in Österreich und weltweit zu den attraktivsten und krisensichersten Arbeitgebern zählt. “

Hiller ist überzeugt, dass Corona die Anforderungen an Arbeitgeber und Arbeitnehmer nachhaltig verändern wird: „ Neben Flexibilität und Entwicklungsmöglichkeiten wird Krisensicherheit zu einem entscheidenden Kriterium bei der Wahl des Arbeitgebers! “ Beides konnte BAT in den Monaten der Lockdowns seinen Mitarbeiter*innen bieten. Das wird auch in Zukunft so bleiben.

BAT möchte mit dem Unternehmenszweck „A Better Tomorrow“ nachhaltig die gesundheitlichen Folgen des Geschäfts minimieren, indem den Verbrauchern eine größere Auswahl an genussvollen und potentiell risikoreduzierten Produkten angeboten wird.

BAT Austria hat die Reise in ein „Besseres Morgen“ bereits 2020 erfolgreich gestartet. Dazu gehört die Einführung von innovativen potentiell risikoreduzierten Produkten ebenso, wie die Förderung von Talenten und Weiterentwicklung von Persönlichkeiten! Hiller: „ Mir ist wichtig, dass sich unsere Mitarbeiter*innen wohlfühlen und motiviert sind Höchstleistungen zu erbringen. Der Erfolg jedes Unternehmens basiert auf der Leistung seiner Mitarbeiter*innen! Daher widme ich die Auszeichnung meinem großartigen Team! “

Jochen Hiller gratuliert auch den Kolleg*innen der BAT Gruppe in den Nachbarländern Deutschland, Schweiz und Polen, die ebenfalls erfolgreich als Top Employer 2021 zertifiziert wurden.

Mit der Teilnahme am Top Employer Award ist BAT Teil einer weltweit exklusiven Gruppe von Unternehmen aus 120 Ländern/Regionen, die herausragende Arbeitsbedingungen schaffen und so zur ständigen Weiterentwicklung der Arbeitswelt beitragen.

Das Top Employers Institute ist die weltweite Autorität für die Zertifizierung von herausragenden Mitarbeiterbedingungen. Es zertifiziert den Arbeitgeber anhand der Ergebnisse einer äußerst umfangreichen Befragung, einem HR Best Practices Survey.

In diesem Survey werden über 20 Themenbereiche abgefragt, darunter Talentstrategie, Personalplanung, Talent Acquisition, Onboarding, Training & Entwicklung, Performance Management, Karriere- und Nachfolgeplanung, Führungskräfteentwicklung,Compensation&Benefits und Unternehmenskultur.

Über BAT

BAT ist eines der weltweit führenden Konsumgüterunternehmen und bietet Millionen Konsumenten auf der ganzen Welt Tabak- und Nikotinprodukte verschiedener Kategorien an.Das Unternehmen beschäftigt mehr als 53.000 Menschen und ist in über 180 Ländern an 11 Millionen Verkaufsorten mit seinen Marken vertreten. Das strategische Sortiment besteht

aus den globalen Zigarettenmarken sowie einer wachsenden Anzahl an potenziell risikoreduzierten Produkten. Dazu gehören neben Dampf- und Tabakerhitzungsprodukten auch traditionelle sowie moderne Produkte zum oralen Gebrauch.In der Area Central Europe North – bestehend aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, Baltics - beinhaltet das Sortiment von BAT einige der beliebtesten Tabakmarken wie etwa Lucky Strike, Pall Mall, Dunhill, Vogue und Parisienne.

Neben dem traditionellen Tabakgeschäft bietet das Unternehmen hier auch Produkte der neuen Kategorien an: Die weltweit bekannte E-Zigarette Vype bzw. Vuse, sowie VELO (vorher LYFT), ein innovatives, komplett weißes, tabakfreies Nikotinprodukt zum oralen Gebrauch.

BAT verfügt in Central Europe North nicht nur über drei Fabriken, sondern auch über Einzelhandelsketten für Produkte der neuen Kategorien.

Das Unternehmen beschäftigt in den Ländern der CEN Area insgesamt mehr als 5.000 Menschen.

www.bat-austria.at

www.bat.com

