„Heimat Fremde Heimat“: Langwierige Asylverfahren, Richard Schuberths neuer Roman und Nachruf auf Arik Brauer

Warten auf Asyl

Der stellvertretende Vorstand des Wiener Publizistik-Instituts, der Kommunikationswissenschafter Fritz Hausjell, hat mit seiner Familie einen jungen Geflüchteten aufgenommen. Seit 2018 begleitet „Heimat Fremde Heimat“ in einer Reportage die Geschichte der Familie Hausjell-Satrapa, die nach einem negativen Asylbescheid in erster Instanz Jahre voller Furcht vor der Abschiebung ihres Schützlings Julian erlebte. Die Geschichte von Julian hat ein Happy End, aber sie zeigt, welche traumatischen Auswirkungen die schleppende Bearbeitung des Asylverfahrens auf die gesamte Familie hat. Ein Bericht von Sabina Zwitter.

Bus nach Bingöl

„Bus nach Bingöl“ – Richard Schuberths neuer Roman führt in die kurdische Provinz Dersim. Es zeigt ein vielschichtiges Porträt der heutigen Türkei, in dem auch Bezüge zu Wien nicht fehlen. Adriana Jurić und Mehmet Akbal haben mit dem Schriftsteller und Kulturwissenschafter Richard Schuberth sowie dem Dramatiker Ibrahim Amir über kurdische Identität und kulturelle Aneignung gesprochen.

Arik Brauer gestorben

„Ich habe eine tiefe Beziehung zu Österreich, aber wenn man etwas lernen und neue Horizonte für sich selbst erschließen will, dann muss man sie auch aufsuchen“, sagte der Universalkünstler Arik Brauer vor rund 20 Jahren in einem Beitrag in „Heimat Fremde Heimat“. Er war ein Mensch vieler Talente. Beeinflusst von der jüdischen, österreichischen und französischen Kultur lebte er stets die Vielfalt. Er verstarb im Alter von 92 Jahren. Ein Nachruf von Dalibor Hýsek.

