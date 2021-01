Programmänderungen der Kunstmeile Krems

Kunsthalle Krems und Landesgalerie NÖ verlängern Ausstellungen

St. Pölten (OTS/NLK) - An der Kunstmeile Krems waren die Ausstellungen „Fiona Tan. Mit der anderen Hand / With the other hand“ in der Kunsthalle Krems und „Lieselott Beschorner. Kunstbedürfnisanstalt“ in der Landesgalerie Niederösterreich aufgrund des neuerlichen Lockdown der Öffentlichkeit nur für einen kurzen Zeitraum zugänglich. Daher werden beide Ausstellungen verlängert, damit den Besuchern mehr Zeit bleibt, diese spannenden künstlerischen Positionen in Krems zu sehen:

Die fotografischen und filmischen Arbeiten der in Amsterdam lebenden Künstlerin Fiona Tan werden nun bis 7. März in der Kunsthalle ausgestellt, während die skurrile Welt aus Puppen, Tonköpfen und Abstraktionen der österreichischen Ausnahmekünstlerin Lieselott Beschorner in der Landesgalerie bis 2. Mai besucht werden kann.

Nach aktuellem Stand gibt es auch noch weitere Programmänderungen: In der Kunsthalle Krems beginnt die Ausstellung „Patricia Piccinini. Embracing the Future“ zwei Wochen später als geplant und wird über den Sommer hinaus verlängert (27. März bis 3. Oktober). Die für den Sommer angesetzte Ausstellung „Margot Pilz. Selbstauslöserin“ rückt in den Herbst (23. Oktober) und endet am 3. April 2022. Die Ausstellung der österreichischen Künstlerin Angelika Loderer wiederum wird komplett in das Jahr 2022 verschoben.

In der Landesgalerie Niederösterreich wird die Präsentation des Fotowettbewerbs „#MeineWachau“, die im Rahmen der Ausstellung „Wachau. Die Entdeckung eines Welterbes“ im Frühling stattfinden sollte, in den Herbst verlegt (25. September bis 26. Oktober). Dafür endet die Ausstellung „Steinbrener, Dempf & Huber. Cliffhanger“ einen Monat früher als ursprünglich geplant (22. Mai bis 12. September). Die übrigen Ausstellungstermine der Kunsthalle Krems und der Landesgalerie Niederösterreich bleiben unverändert. Keine Programmänderungen gibt es derzeit im Karikaturmuseum Krems und im Forum Frohner.

Nähere Informationen unter 0664/60499176, Matej Gajdos, und e-mail matej.gajdos @ kunstmeile.at. Das aktualisierte Ausstellungsprogramm der Kunstmeile Krems findet man unter www.kunstmeile.at sowie auf den Webseiten der einzelnen Häuser www.kunsthalle.at, www.forum-frohner.at, www.karikaturmuseum.at, www.lgnoe.at und www.artothek.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse