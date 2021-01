wiiw wurde erneut zum weltweit drittbesten Think Tank für internationale Wirtschaftspolitik ausgezeichnet

Wien (OTS) - Das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) konnte im Global Go To Think Tank Report 2020 der University of Pennsylvania seinen dritten Platz halten. Diese Kategorie listet "Spitzen-Think-Tanks, die hervorragende innovative Forschung und strategische Analysen liefern" mit dem Ziel, „die Debatte voranzutreiben, die Zusammenarbeit zwischen den relevanten Akteuren zu erleichtern“.

