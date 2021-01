Coronavirus 631 – LH Kaiser warnt vor Chaos durch neue Einreiseverordnung

LH Kaiser ortet „akuten Reparaturbedarf“ - Verordnungsentwurf sieht für Pendler verpflichtende täglich gültige Tests vor

Klagenfurt (OTS) - Neuerliches Chaos befürchtet Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser aufgrund eines neuen Verordnungsentwurfes des Gesundheitsministeriums. Konkret geht es um das Einreisen nach Österreich. Dem Verordnungsentwurf – den Informationen des Landeshauptmann-Büros zufolge wurde selbiger Kärnten anders als anderen Bundesländern erst gestern, Donnerstag, übermittelt – entsprechend, sollen Berufspendlerinnen und –pendler tatsächlich täglich gültige negative Antigentestes oder ärztliche Atteste vorweisen müssen. Andernfalls droht eine zehntägige Quarantäne. In Kraft treten soll die Verordnung bereits am Montag!



„Allein der Hausverstand sagt, dass das nicht nur die betroffenen Pendlerinnen und Pendler vor nahezu unlösbare Herausforderungen stellen würde, sondern aufgrund der praktischen Untauglichkeit einen enormen Schaden für die heimische Wirtschaft bedeuten würde“, macht Kaiser deutlich und verweist auf die Tatsache, dass allein aus Slowenien täglich bis zu 25.000 in Österreich beruflich tätige Personen einpendeln würden – davon rund 10.000 nach Kärnten.



Daher fordert der Landeshauptmann eine sofortige Korrektur des Verordnungsentwurfes. „Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass die Bundesregierung irgendwann dann doch die Lebensrealität der Menschen in ihre Entscheidungen und Maßnahmenentwürfe mit aufnimmt“, so Kaiser abschließend.



