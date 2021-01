AK NÖ-Präsident Wieser fordert 1.000 Euro-Gutscheinheft für jeden Haushalt

Wifo-Bericht bestätigt Forderung nach Erhöhung der Kaufkraft der Bevölkerung

St. Pölten (OTS) - St. Pölten (OTS) – Österreichs Wirtschaft ist im 4. Quartal 2020 um 4,3 Prozent gesunken. Die Ausgaben privater Haushalte sind sogar um 8,3 Prozent gesunken, stellt das Wirtschaftsinstitut Wifo heute in seinem aktuellen Quartalsbericht fest. Die Bereiche Handel, Reparatur und Gastronomie hat mit einem Minus von fast 20 Prozent die Coronakrise besonders hart getroffen. „Diese Zahlen zeigen deutlich, dass unter den Auswirkungen der Krise Wirtschaft und Bevölkerung gleichermaßen leiden. Und ganz besonders betroffen sind davon die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Umso mehr muss die Kaufkraft der Bevölkerung gestärkt werden, um die regionale Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Daher fordern wir von der Bundesregierung ein Gutscheinheft im Wert von 1.000 Euro für jeden Haushalt“, sagt AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB Niederösterreich-Vorsitzender Markus Wieser. Allein in Niederösterreich würden 730.000 Haushalte davon profitieren.

„100 Gutscheine zu je 10 Euro sollen nach dem Lockdown-Ende regional und bis Ende 2021 eingelöst werden können. Damit ist sichergestellt, dass die Wertschöpfung in der Region und im Land bleibt“, so Wieser. Es profitieren davon die Unternehmen aus dem Bereich Handel oder Dienstleistungen bis hin zur Gastronomie. Und natürlich profitieren die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Konsumentinnen und Konsumenten von dieser Maßnahme.

„Es muss in höchstem Interesse der Bundesregierung sein, dieses Gutscheinheft zum Wohle aller Beteiligten umzusetzen. So kann die Bundesregierung zeigen, was Ihnen die Menschen, und vor allem die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die unser Land am Laufen halten, wert sind", so Wieser.

