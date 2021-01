oekostrom AG: Andreas Tschas am „Freitag in der Arena“

Wien (OTS) - Heute ist Andreas Tschas bei „Freitag in der Arena“, dem Podcast- und Videoformat der oekostrom AG, zu Gast. Andreas Tschas ist Geschäftsführer und Co-Founder der Plattform Glacier und hilft Unternehmen dabei, einfach und effizient CO2 einzusparen. Er spricht mit oekostrom AG-Vorstand Ulrich Streibl und Moderator Thomas Rottenberg über die Gründung von Glacier, die Bremser in der Klimakrise und welchen Unternehmen die Zukunft gehört.

Tschas: „Wenn ein Unternehmen eine langfristige Perspektive hat, wird die größte Herausforderung der Klimawandel sein. Es ist nur logisch, sich jetzt damit auseinanderzusetzen. Die Unternehmen, die nicht auf das Thema Nachhaltigkeit setzen, werden früher oder später vom Markt verschwinden.“

Sein Tipp zu Inspiration und Handlungsoptionen in Sachen Klimaschutz: „Den Kühlschrank auf 7 Grad stellen und auf Ökostrom umstellen – zwei einfache Maßnahmen, die viel bewirken. Dazu ein Filmtipp: David Attenboroughs Dokumentation ‘A Life on Our Planet‘.“

Verfügbar ist „Freitag in der Arena“ jeden zweiten Freitag-Vormittag direkt bei der oekostrom AG, auf deren YouTube-Channel sowie auf diversen Audio-Streamingkanälen.

Die nächste Folge erscheint am Freitag, 12. Februar 2021. Zu Gast ist Henriette Spyra, Fachliche Leiterin des Umweltbundesamts, zum Thema „Zukunft der Mobilität“.

Mehr zur aktuellen Folge von „Freitag in der Arena“ finden Sie hier.

