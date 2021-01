CROMSOURCE konsolidiert Strategic Site Support Service

Verona, Italien (ots/PRNewswire) - gab heute die Erweiterung seines Strategic Site Support Service bekannt. Dieser Service wird sowohl für Standorte, die an klinischen Forschungsstudien teilnehmen, die von CROMSOURCE im Auftrag von Unternehmen aus der Pharma-, Biotechnologie- und Medizinprodukteindustrie verwaltet werden, aber auch direkt für Kunden und Standorte angeboten.

"Unser Bemühen, klinische Forschungsstandorte mit strategischen, flexiblen Ressourcen zu unterstützen, ist in den letzten 12 Monaten immer wichtiger geworden. Es besteht ein Trend in der Branche zu patientenorientierter Forschung. Das bedeutet beispielsweise, dass Klinikbesuche außerhalb der regulären Arbeitszeiten oder aus der Ferne über Telemedizin durchgeführt werden können. Wir helfen unseren Kunden flexibel mit strategischen Dienstleistungen oder mit der Bereitstellung von hochqualifiziertem Personal direkt vor Ort, das diese neue Arbeitsweise unterstützen kann. Angesichts der weltweiten Pandemie kann die Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen ein entscheidender Faktor dabei sein, ob Standorte klinische Forschungsprojekte weiterhin durchführen können oder ob sie ihre Aktivitäten einstellen müssen", sagte Kerry Dyson, Chief Operating Officer bei CROMSOURCE.

Debbie Kent, Global Head of TalentSource Life Sciences Department, kommentierte: "In dieser schwierigen Zeit ist der Site Support entscheidend für den Erfolg aller klinischen Studien. Unsere Site Support Mitarbeiter müssen über Erfahrung in der klinischen Forschung verfügen, um ihre Aktivitäten schnell, effizient und präzise durchführen zu können. Wichtig ist aber auch, dass sie die neue Herangehensweise bei der Interaktion mit den Teilnehmern an klinischen Studien und bei der Datenerfassung unterstützen können. TalentSource kann auf eine lange Tradition in der Bereitstellung qualifizierter Ressourcen für unsere Kunden oder direkt für Testzentren an Standorten auf der ganzen Welt zurückblicken. Wir freuen uns darauf, unsere strategischen Dienstleistungen zur Unterstützung von Testzentren zu erweitern und noch mehr Testzentren und Kunden mit den fachkundigen Ressourcen zu versorgen, die sie für eine erstklassige, innovative klinische Forschung angesichts der neuen Normalität in unserer Branche benötigen."

Informationen zu CROMSOURCE

CROMSOURCE ist ein ISO-zertifiziertes, internationales CRO, das sich auf proaktive klinische Entwicklung und flexible Resourcing-Lösungen spezialisiert hat, die von stabilen Teams aus hocherfahrenen Fachleuten bereitgestellt werden. CROMSOURCE betreibt Niederlassungen in allen Regionen Europas und Nordamerikas und führt weltweit Projekte durch. Weitere Informationen finden Sie auf www.cromsource.com.

