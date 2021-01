Neuer finanzieller Herausforderer W1TTY erhält eine EMI-Lizenz

London (ots/PRNewswire) - W1TTY, ein cleverer mobiler Partner, der eine ganze Reihe attraktiver Finanzprodukte und -dienstleistungen anbietet, gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Witty Global UAB von der litauischen Aufsichtsbehörde die Genehmigung erhalten hat, als E-Geld-Institut (EMI) im Europäischen Wirtschaftsraum tätig zu werden. W1TTY wurde die Lizenz in nur 6 Monaten ab Antragstellung erteilt.

Wie der Name schon andeutet, wird W1TTY einen innovativen und intelligenten Finanzansatz verfolgen, der die Lifestyle-Bedürfnisse von Händlern und Verbrauchern unterstützt. W1TTY differenziert sich durch kostensparende Innovationen, Anleitung zum Finanzmanagement und attraktive Kundenbindungsprogramme und konzentriert sich auf die Zielgruppe der Studenten, GEN Z, KMUs und wachsenden Unternehmen. Alles über eine intelligente und dennoch spaßige W1TTY-App.

Mit Marktstatistiken, die diesen Bedarf unterstützen, sagte Ammar Kutait, Gründer & CEO von W1TTY: "Mehr als 40 Millionen Menschen in der EU haben keine Bankverbindung, und nur 8 % der Millennials glauben, dass sie über die nötigen finanziellen Kenntnisse verfügen, um mit unerwarteten finanziellen Ereignissen umgehen zu können.

Diese und andere Marktprobleme, wie z. B. hohe Überziehungsgebühren und -zinsen, unzureichender Kundensupport sowohl bei den alten als auch bei den digitalen Banken sowie unverantwortliche Kreditvergabe, waren die Hauptgründe für die Entwicklung von W1TTY. Wir sind begeistert, dass wir unsere EMI-Lizenz in so kurzer Zeit erhalten haben. Es gibt uns das Vertrauen, dass unser Geschäftsmodell und unsere einzigartige DNA in die richtige Richtung gehen, um Smart Finance für Every1 anzubieten. "

W1TTY plant die Einführung seiner mobilen Finanz-App in der zweiten Hälfte dieses Jahres.

Informationen zu W1TTY

W1TTY unterstützt die modernen Anforderungen der Kunden und bietet ein umfassendes Angebot an attraktiven Finanzprodukten und -dienstleistungen, die einen gesunden finanziellen Lebensstil für Privatpersonen, Unternehmer und Geschäftsinhaber fördern. W1TTY wurde im August 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, UK.