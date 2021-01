Greco/Möllner: Anbindung des 42A an Gersthofer Platzl auch bei Umbau gewährleisten

Details mit Dienststellen des Magistrats und der Wiener Linien müssen ausgearbeitet werden – Anbindung so schnell wie möglich sicherstellen

Wien (OTS) - „Die Anbindung der Autobuslinie 42A an das Gersthofer Platzl darf durch dessen Umgestaltung nicht gefährdet werden. Die neue Linienführung muss beim Umbau auf alle Fälle berücksichtigt und miteingeplant werden“, fordert Gemeinderätin Kasia Greco, die dazu einen entsprechenden Beschlussantrag im Wiener Gemeinderat an die Stadträte Hanke und Sima einbringt. Bereits seit 1994 gebe es den Wunsch der Bewohner des Schafberges, den 42A an den Verkehrsknotenpunkt in Gersthof mit Anbindung an die Straßenbahnlinien 40, 41, 9 sowie die S45 anzubinden.

„Wir kämpfen bereits seit vielen Jahren für diese Anbindung im Bezirk. Diese darf nun durch die Umgestaltung des Gersthofer Platzls nicht gefährdet werden. Der Beschluss der Bezirksvertretung für die Anbindung des 42A an den Gersthofer Platz muss 2021 umgesetzt werden“, so auch Bezirksvorsteher-Stellvertreter Oliver Möllner. Auch wenn die grüne Bezirksvorsteherin in Währing eine Befragung der Währingerinnen und Währinger zur Umgestaltung des Platzls verweigert hat, muss die Linienführung des 42A über das Platzl gewährleistet werden. „Jetzt gilt es rasch die Details mit den Dienststellen des Magistrats und der Wiener Linien auszuarbeiten, sodass die Anbindung so schnell wie möglich sichergestellt werden kann“, so Greco abschließend. ​​

