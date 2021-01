Herr: Regierung muss den Kampf gegen Bodenverbrauch endlich ernstnehmen!

WWF-Bodenschutzbarometer zeigt Untätigkeit der Regierung

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr kritisiert anlässlich des heute präsentierten WWF-Bodenschutz-Barometers die Regierung scharf: „Von 22 Regierungsprojekten wurde bisher kein einziges vollständig umgesetzt – 18 wurden noch nicht einmal angegangen!“ Trotz der Dringlichkeit und grüner Regierungsbeteiligung gebe es beim Bodenverbrauch nach wie vor große Defizite. So werde das gesetzte Nachhaltigkeitsziel mit einer Verbauungsrate von 2,5 Hektar am Tag um das Fünffache verfehlt. „Die Regierung muss ihre Untätigkeit in dem Bereich beenden und den Kampf gegen den Bodenverbrauch endlich ernstnehmen. Die Coronakrise darf hier nicht als Ausrede dienen“, betont die SPÖ-Umweltsprecherin und weiter: „Durch den überschießenden Bodenverbrauch gehen wichtige Natur- und Landwirtschaftsflächen verloren. Das bringt massive Umweltprobleme mit sich bringt und es gefährdet die Ernährungssicherheit sowie Lebensqualität.“ ****

Herr unterstützt deswegen die Forderung des WWF nach einem raschen Umsetzungsplan gegen Bodenverbrauch von Kanzler Kurz und allen zuständigen Ressorts. „Österreich hat bereits jetzt die höchste Supermarktdichte und eines der dichtesten Straßennetze in Europa. Wenn wir weiter so viel verbauen, gibt es in 200 Jahren so gut wie keine Agrarflächen mehr in Österreich“, warnt die Umweltsprecherin und ergänzt: „Die Regierung muss hier aus ihrem Winterschlaf aufwachen, konkrete Maßnahmen setzen und darf die Strategien und Vorhaben nicht länger aufschieben!“ Herr verweist in dem Zusammenhang darauf, dass die Novelle des Altlastensanierungsgesetzes seit 2018 ausständig ist. Diese sieht unter anderem Flächenrecycling vor und würde so den Flächenverbrauch effektiv einzudämmen. „Die Zeit drängt, gehen wir den Kampf gegen Bodenverbrauch endlich an!“, so Herr. (Schluss)sr/sc

