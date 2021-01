SPÖ-Frauen/SJ/JG: Kundgebung Abschiebungen stoppen – Nehammer muss weg

Heute Donnerstag, 19.30 Uhr Minoritenplatz

Wien (OTS/SK) - Zu einer Kundgebung gegen die unmenschlichen Abschiebepraktiken und die unverhältnismäßige Polizeigewalt, die gestern gegen hunderte friedliche Demonstrant*innen ausgeübt worden ist, rufen die SPÖ-Frauen, SJ, JG sowie aks auf. „Wir können nicht weiter zusehen, wie unser Land weiter orbanisiert und entmenschlicht wird“, so SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger. Die Polizeigewalt gegen die – vor allem jugendlichen – Demonstrant*innen war gestern Nacht vor dem Abschiebezentrum in Wien-Simmering völlig überbordend. „Coronaleugner werden beim Brechen der COVID-Maßnahmen freundlich begleitet. Jugendliche, die sich friedlich gegen die unmenschliche Abschiebung einer Freundin einsetzen, bekommen es mit der WEGA und scharf gemachten Hunden zu tun. Diese Verhältnismäßigkeit ist absurd“, kritisiert SJ-Vorsitzender Paul Stich. ****

„Es ist ein Totalversagen von Innenminister Nehammer, dem sein Amt völlig entglitten ist. Wer Wiener Kinder in Nacht- und Nebelaktionen in ein Flugzeug steckt und außer Landes bringt und gleichzeitig junge Menschen, die versuchen das zu verhindern, brutal aus dem Weg räumt, ist eine Schande für dieses Land. Nehammer muss in der Sekunde seinen Stuhl räumen. Und mit ihm am besten die gesamte Bundesregierung“, so JG-Vorsitzende Claudia O´Brien. An der Kundgebung „Abschiebungen stoppen – Nehammer muss weg“, die heute Donnerstag, um 19.30 Uhr in Wien am Minoritenplatz stattfinden wird, nehmen auch die Plattform für menschliche Asylpolitik sowie Black Voices teil. (Schluss) up/mp/rm

