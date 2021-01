BHÖ: Sprengstoffspürhunde üben den Schutz des baukulturellen Erbes

Ein Übungstag in den historischen Räumlichkeiten der Hofburg Wien

Wien (OTS/BHÖ/LPD Wien) - Am 29.Jänner findet in der Hofburg Wien eine Übung der Sprengstoffspürhunde der Polizeidiensthundeeinheit (PHDE) der Landespolizeidirektion Wien statt. In Kooperation mit der für die Verwaltung des Areals zuständigen Burghauptmannschaft Österreich und der neueingerichteten Objektschutzeinheit für das Regierungsviertel werden die Spürhunde auf die besonderen Herausforderungen im baukulturellen Bestand trainiert und deren gezielte Ausbildung in historischen Gebäuden gefördert. Die Übung wird in Abschnitten des insgesamt rd. 21.000 m² umfassenden historischen Dachstuhls und ausgewählten Kellerräumlichkeiten sowie in Büroräumen der Hofburg Wien stattfinden. „Die Burghauptmannschaft Österreich ist stets bemüht, laufend nicht nur den Brandschutz zu optimieren, sondern auch gemeinsam mit der Landespolizeidirektion Wien die Objektsicherheit modernen Herausforderungen anzupassen.“, so der stellvertretende Burghauptmann Hofrat Mag. Markus Wimmer.

Die Sprengstoffspürhunde der PHDE sind dafür ausgebildet, Waffen und Munitionsteile sowie verschiedene Explosivstoffe, Spreng- und Zündmittel und pyrotechnische Erzeugnisse aufzuspüren und passiv anzuzeigen.

„Immer wieder kommt es zu Einsätzen unserer Sprengstoffspürhunde im Bereich der Hofburg bzw. des Regierungsviertels, sowohl im präventiven als auch repressiven Bereich. Dass wir diese für die Republik sensiblen Örtlichkeiten nun auch für unser Training nutzen können, verschafft uns im Einsatzfall einen wesentlichen Vorteil. Wir sind der Burghauptmannschaft Österreich für diese Zusammenarbeit sehr dankbar.“ sagt der Kommandant der PHDE Obstlt. Rudolf König, BA.

Weitere Informationen und Bildmaterial von der Ausbildung der Sprengstoffspürhunde finden Sie ab 29.Jänner, 11 Uhr auf der FB-Seite der Burghauptmannschaft Österreich (#burghauptmannschaft) sowie der FB-Seite der Landespolizeidirektion Wien (#WienerPolizei.at) oder wird Ihnen auf Nachfrage unter presse @ burghauptmannschaft.at gerne zur Verfügung gestellt.

