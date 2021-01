Mongolei ernennt neuen Ministerpräsidenten

Das Parlament der Mongolei ernannte Oyun-Erdene Luvsannamsrai zum neuen Premier, nachdem sein Vorgänger nach Protesten in der Vorwoche zurückgetreten war.

Ulaanbaatar/Wien (OTS) - Am 27. Jänner 2021 ernannte das Parlament der Mongolei Oyun-Erdene Luvsannamsrai zum 32. Premierminister der Mongolei, nachdem in der Vorwoche sein Vorgänger, Ukhnaa Khurelsukh, aufgrund öffentlicher Proteste wegen des Umgangs der Regierung mit der Pandemie von seinem Amt zurückgetreten war.

Mit 41 Jahren gilt Oyun-Erdene Luvsannamsrai als einer der jüngsten amtierenden Premierminister der Welt. Er wurde 2016 und 2020 zum Mitglied des mongolischen Parlaments gewählt. Vor seiner Ernennung zum Premier war er zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten lang Kabinettschef der mongolischen Regierung.

Er war zudem federführend bei der Erstellung der langfristigen Entwicklungsagenda der Mongolei, Alsiin Haraa 2050 („Vision 2050“), an der mehr als 1.500 Wissenschaftler und politische Entscheidungsträger beteiligt waren, um ein nationales Modell für nachhaltige Entwicklung zu erarbeiten. Die Agenda wurde im Jahr 2020 vom Parlament verabschiedet.

Oyun-Erdene Luvsannamsrai studierte an der Harvard Kennedy School in den USA. Nach seinem Abschluss 2015 kehrte er in seine Heimat zurück.

