Gaal/Wiederkehr: Gemeinderat bringt wichtige Unterstützung für Frauen- und Mädchenberatung auf den Weg

5 Millionen Euro für Beratung zu Digitalisierung, Arbeitsmarkt und Co.

Wien (OTS) - Der Gemeinderat bringt in seiner heutigen Sitzung 3-Jahresförderungen für 12 Frauen- und Mädchenvereine mit einem Gesamtvolumen von insgesamt mehr als 5 Mio. Euro auf Schiene.

Das heißt: Mit jährlich rund 1,8 Millionen Euro werden von 2021 bis 2023 Einrichtungen, die Mädchen und Frauen in Wien helfen und beraten, unterstützt. Die geförderten Organisationen bieten Beratungen in unterschiedliche Lebenslagen an – etwa bei den Themen Arbeitsmarkt und Digitalisierung oder im psychosozialen, rechtlichen und gesundheitlichen Bereich.

Die Förderungen für die Mädchen- und Frauenvereine werden jährlich valorisiert – das heißt, der Betrag, der ihnen zur Verfügung steht, steigt auch 2021.

„Die wertvolle Arbeit der Mädchen- und Fraueneinrichtungen ist unersetzlich. Die MitarbeiterInnen leisten Tag für Tag Herausragendes und beraten, unterstützen und helfen Frauen und Mädchen in Wien“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaal. Und: „Die Corona-Krise stellt gerade Frauen vor besondere Herausforderungen. Die Doppelbelastung durch Home Office und Home Schooling traf und trifft Frauen stärker als Männer. Gerade jetzt sind die Mädchen- und Frauenvereine als Anlaufstellen für die Wienerinnen besonders wichtig“, so Gaal.

„Es ist wichtig, dass Frauen und Mädchen zentrale Anlaufstellen aufsuchen können, wenn sie Hilfe und Beratung brauchen. Zugewanderte Frauen und Mädchen sind oftmals noch stärker von Ungleichbehandlung und Mehrfachdiskriminierung betroffen. Deshalb freut es mich als Integrationsstadtrat, dass die Mädchen- und Frauenförderung der Stadt Wien auch jene Einrichtungen unterstützt, die hier schon langjährige erfolgreiche Integrationsarbeit leisten“, so Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr.

Beratung zu Digitalisierung, Arbeitsmarkt, Vereinbarkeit

Die Beratungseinrichtungen für Mädchen und Frauen bieten den Wienerinnen Unterstützung bei den Themen Arbeitsmarkt, Bildung und Vereinbarkeit. Ein Schwerpunkt liegt auf der chancengerechten Gestaltung von Digitalisierung – auch in Hinblick auf den Arbeitsmarkt.

Außerdem bieten die Organisationen frauenspezifische Beratung im psychosozialen, rechtlichen und gesundheitlichen Bereich.

Frauenpolitik ist eine Querschnittsmaterie und betrifft alle Gesellschaftsbereiche. Das spiegelt sich im Regierungsübereinkommen wider. Vorhaben und Maßnahmen für Frauen und Mädchen finden sich im gesamten Programm der Fortschrittskoalition. / (Schluss





