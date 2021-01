LR Kaineder: Abschiebung von Schülerinnen untragbar – Einrichten von Härtefallkommissionen in den Ländern notwendig

Linz (OTS) - Die nächtliche Abschiebung in Österreich geborener Schülerinnen aus Wien lässt Landesrat Stefan Kaineder betroffen zurück. „Dass heute in den Morgenstunden gut integrierte Mädchen abgeschoben wurden, ist unmenschlich und verantwortungslos. Wir sehen an diesem dramatischen Beispiel, dass wir schleunigst eine Lösung für derartige Härtefälle brauchen. Kinder, die in Österreich geboren und aufgewachsen sind, sollten nicht von einer Spezialeinheit abgeschoben werden dürfen“, sieht Landesrat Stefan Kaineder Handlungsbedarf bei den geltenden Bestimmungen.

Um derartige Fälle künftig auszuschließen, schlägt Landesrat Stefan Kaineder, wie auch Vizekanzler Werner Kogler, vor, Härtefallkommissionen in den Ländern einzurichten. Damit unter Einbindung von BürgermeisterInnen, SchuldirektorInnen und lokalen Behörden die Integration Vorort beurteilt werden kann.

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen Oberösterreich, Mag. Markus Gusenbauer, Pressereferent, Tel.: 0664/831 75 36, mailto: max.gusenbauer @ gruene.at, http://www.ooe.gruene.at