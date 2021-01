Hammerschmid: Kollateralschäden von Schulschließungen dürfen nicht weiter ignoriert werden

SPÖ-Bildungssprecherin pocht auf Plan für den Präsenzunterricht nach den Semesterferien

Wien (OTS/SK) - Die Nachrichten aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie sind alarmierend: hier muss das getan werden, was man seit dem Ausbruch der Pandemie unbedingt vermeiden will. Es muss eine Triage durchgeführt werden. Die ÄrztInnen müssen entscheiden, welche Kinder mit psychischen Problemen sie aufnehmen und behandeln können. „Diese Situation ist ungeheuerlich. Die negativen Effekte und Kollateralschäden von Schulschließungen dürfen nicht weiter von Minister Faßmann und Bundeskanzler Kurz ignoriert werden“, so Hammerschmid. ****

Schulen und Kindergärten müssen so schnell wie möglich zu sicheren Orten des Lehrens und Lernens gemacht werden. Wie das gehen kann, zeigen WissenschaftlerInnen. „Die Studien zeigen klar auf: Mit Testen, Lüften, Abstand halten und Masken kann man die Schulen öffnen. Zusätzlich muss man verstärkt darauf achten, dass es wenig Durchmischung der Klassen und SchülerInnen gibt“, so die Bildungssprecherin. Es muss rasch ein Plan von Bildungsminister Faßmann vorgelegt werden, wie die Schulen und Kindergärten mit diesen Sicherheitsmaßnahmen wieder geöffnet werden können.

„Es braucht klare Regelungen und genügend Ressourcen an den Schulen, um den Präsenzunterricht zu ermöglichen. Gleichzeitig muss den Schulen genügend Gestaltungsspielraum gegeben werden, um schulautonom zu entscheiden, wie man den Unterricht am besten organisiert und die letzten Monate kompensiert“, so die SPÖ-Abgeordnete. So können Schulen Priorisierungen treffen – zum Beispiel für Kinder und Jugendliche aus bildungsbenachteiligten Familien oder Abschlussklassen. „Auch ein geblockter Fächerunterricht in den höheren Schulstufen ist eine gute Methode, um die Durchmischung an Schulen zu minimieren. So könnte man zum Beispiel bestimmte Fächer an einem Tag zusammenfassen. PädagogInnen wären dann anstatt in fünf verschiedenen Klassen nur in einer oder zwei Klassen pro Tag“, schlägt Hammerschmid vor. (Schluss) up/mp

