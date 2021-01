Neue Volkspartei Wien: Investitionen in Gesundheitsstandort Wien dringend notwendig

Fördervertrag mit Wiener Gesundheitsverbund und FH Campus Wien sorgt für Aufwertung des Pflegeberufs und stärkt den Standort Favoriten

Wien (OTS) - „Der Pflegeberuf muss klar aufgewertet und weiterentwickelt werden“, so Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec in der heutigen Debatte zum Fördervertrag mit dem FH Campus Wien. Während der Bund die Rahmenbedingungen in der Pflegereform vorgeben werde, müsse man sich auf Landesebene bereits Gedanken über die Umsetzung machen. Dazu sollen ältere Menschen in ihren Stärken und nicht in ihren Schwächen gefördert werden. „Wir müssen uns hier mehr auf die Möglichkeiten und nicht auf die Defizite konzentrieren. Dazu muss das Alter völlig neu gedacht werden und auch Eingang in die anstehende Pflegereform finden“, fordert Korosec.

Gemeinderätin Kasia Greco bezeichnete den Förderungsvertrag zwischen dem Wiener Gesundheitsverbund und dem FH Campus Wien als „bedeutende Aufwertung auch des FH Campus Wien, der eine Kaderschmiede im Gesundheits- und Pflegebereich ist und eine praxisnahe Lehre bietet. Gerade jetzt in Zeiten der Pandemie sind Investitionen und Projekte im Gesundheitsbereich sehr wichtig – sowohl für den Gesundheits- als auch Bildungsstandort Wien“, so Greco. „Der kontinuierliche Ausbau unserer Lehr- und Ausbildungsbereiche ist aber auch unabhängig der Pandemie sehr wichtig. Von der neuen Volkspartei Wien gibt es daher ein klares Ja zu mehr professionellem Gesundheits- und Pflegepersonal in Wien.“

In Summe werden in den nächsten Jahren 432 Millionen Euro in den Standort investiert. „Das stärkt auch den Standort Favoriten“, betont Gemeinderat Peter Sittler. Damit werden mehr als 800 Studienplätzen im gehobenen Pflegebereich und rund 800 medizinisch-technische Studienplätze und für Hebammenausbildung geschaffen.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien/