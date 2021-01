NTT stellt kostenlos Detection-Sensor gegen Hacker-Angriffe bereit

Nach Entdeckung mehrerer Schwachstellen der SolarWinds-Software mit über 18.000 betroffenen Organisationen weltweit bietet NTT Unternehmen und Behörden kostenlos Unterstützung an

Wien (OTS) - Nach schweren Hackerangriffen auf das US-amerikanische Software-Unternehmen SolarWinds stellt NTT Ltd. als einer der weltweit führenden Technologie-Dienstleister sowohl Behörden als auch Unternehmen einen spezialisierten Detection-Sensor kostenlos für 30 Tage zur Verfügung (1). Damit können erste Einschätzungen des Risikos vorgenommen und Maßnahmen zur Eindämmung von Angriffen wie auf die Software von SolarWinds eingeleitet werden.

Im Dezember 2020 ermöglichte ein Supply-Chain-Angriff auf die bekannte Netzwerkmanagement-Software von SolarWinds die Verteilung von Malware an mindestens 18.000 Organisationen weltweit. Seitdem wurden weitere Bedrohungen identifiziert, die Anwendungen und Daten von Unternehmen gefährden. Einen Blog-Beitrag von NTT zu den jüngsten Angriffen gibt es hier.

Als Reaktion darauf bietet NTT Ltd. Unternehmen und Behörden, die sich selbst als gefährdet einstufen, eine 30-tägige Testversion des spezialisierten Sensors für die SolarWinds-Erkennung und -Benachrichtigung in AWS- und Google-Cloud-Plattformen an.

Das Angebot umfasst:

die Bereitstellung eines auf den SolarWinds-Hack spezialisierten Sensors für AWS- und Google-Cloud-Platform-Umgebungen zur IOC-Erkennung (Indicator of Compromise),

bei einer Kompromittierung die Benachrichtigung der Sicherheitsabteilung des betroffenen Unternehmens nahezu in Echtzeit und

einen Incident Report mit konkret umsetzbaren Maßnahmen, der automatisch und unmittelbar bei Erkennung von SolarWinds-bedingten IOCs zur Verfügung gestellt wird.



Im Anschluss können Unternehmen bei Bedarf die Unterstützung von NTT für eine genaue Überprüfung und Wiederherstellungsmaßnahmen, einschließlich einer schnellen Kompromittierungsbewertung, in Anspruch nehmen. NTT stellt zudem fortlaufende Managed Security Services wie Security Operations Center as a Service (SOCaaS) bereit und kann eine Gesamtstrategie für eine Supply Chain Security Assurance entwickeln, um Unternehmen bei der Überwachung ihrer Technologie-Assets zu unterstützen und das Risiko zukünftiger Bedrohungen zu reduzieren.

„Kriminelle haben die Einschränkungen während der Covid-19-Krise ausgenutzt, um eine massive Welle an Cyberangriffen auf der ganzen Welt zu starten. Die Vorfälle bei SolarWinds wurden raffiniert orchestriert und machen sich die starke Verbreitung gängiger Softwarepakete zunutze. NTT bietet seinen Kunden eine proaktive Möglichkeit, potenzielle Lücken in ihrer technologischen Infrastruktur zu identifizieren und Schritte zu unternehmen, um diese zu schließen“, erklärt Roman Oberauer, Vice President GTM & Technical Services bei NTT Ltd. in Österreich. „Bei NTT ist es unser ständiges Bestreben, die Welt durch die Kraft der Technologie zu einem besseren Ort zu machen. Während wir alle durch die neue Normalität navigieren, haben wir die Chance, eine intelligente, vernetzte Zukunft aufzubauen. Mit Innovation sind die Möglichkeiten, Technologie für das Gute zu nutzen, endlos“, so Oberauer weiter.

Weitere Informationen gibt es hier.

(1) Dieses Angebot steht vorhandenen, aber auch potenziellen Kunden, die die Kriterien von NTT erfüllen, offen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Pamela Posch, MA

PR & Communications Manager

+43 5 77 33-4631

presse.at @ global.ntt

www.hello.global.ntt