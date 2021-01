„Vera“ mit „Traumschiff“-Hoteldirektorin Barbara Wussow und Sohn Nikolaus Fortelni

Am 29. Jänner um 21.20 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Barbara Wussow, Nikolaus Fortelni, Hubert Wolf und Sophie Karmasin sind zu Gast in der aktuellen Ausgabe von „Vera“ – am Freitag, dem 29. Jänner 2021, spricht Vera Russwurm um 21.20 Uhr in ORF 2 mit ihren Gästen unter anderem über Magie, Musik und Homeoffice.

„Traumschiff“-Hoteldirektorin Barbara Wussow kommt gemeinsam mit ihrem 23-jährigen Sohn Nikolaus Fortelni, der hauptberuflich Zauberer ist und bei Vera Russwurm seine Künste als Magier zeigt. Außerdem zu Gast: Hubert Wolf, seit 20 Jahren bestens bekannt als Papa Max Putz der Werbefamilie eines österreichischen Möbelhauses, der zu „Vera“ mit seiner Gitarre kommt und eine unbekannte Seite zeigt – er ist auch Liedermacher! Und: Die frühere Familienministerin Sophie Karmasin, heute wieder als Markt- und Motivforscherin unterwegs, präsentiert die Ergebnisse einer groß angelegten Studie zum Thema „Homeoffice“, die dieser Tage an Brisanz gewinnen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at