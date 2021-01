Lotto: Fortuna „numerisch unflexibel“, daher 7 Mio. Euro im Fünffachjackpot

Solo-Sechser bei LottoPlus in OÖ und Solo-Joker in NÖ

Wien (OTS) - „Numerisch unflexibel“ zeigt sich jüngst Fortuna, denn wie sonst wäre es zu erklären, dass am Mittwoch gleich vier der „sechs Richtigen“ schon am Sonntag zuvor gezogen wurden, und drei davon bereits am Mittwoch der Vorwoche? 5, 27 und 42 lautet das Trio, das jetzt bereits dreimal in Folge gezogen wurde, dazu kommt die 17, die zweimal en suite aus dem Trichter gerollt ist.

So gesehen ist es fast logisch, dass es abermals keinen Sechser gegeben hat. Zum fünften Mal in Folge, und das heißt: Am kommenden Sonntag geht es um einen Fünffachjackpot und damit um rund 7 Millionen Euro für die „sechs Richtigen“.

Fünf Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen damit jeweils rund 40.000 Euro. Drei Kärntner waren dabei jeweils per Quicktipp erfolgreich, ein Wiener mit einem Normal- und ein Niederösterreicher mit einem Systemschein.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es den dritten Solo-Sechser hintereinander, diesmal wurde er in Oberösterreich erzielt. Mit dem dritten von vier Quicktipps gewann er rund 442.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es mit rund 450.000 Euro um eine ähnlich hohe Summe.

Joker

Einen Sologewinn gab es auch beim Joker. Ein Niederösterreicher hatte als einziger die richtige Joker Zahl auf seiner Quittung und erhält, da er auch das „Ja“ angekreuzt hatte, mehr als 261.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 27. Jänner 2021

5fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 5.463.672,11 – 7,0 Mio. warten 5 Fünfer+ZZ zu je EUR 39.652,60 251 Fünfer zu je EUR 861,70 527 Vierer+ZZ zu je EUR 123,10 10.152 Vierer zu je EUR 35,50 12.077 Dreier+ZZ zu je EUR 13,40 141.341 Dreier zu je EUR 4,60 378.977 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 4 5 17 21 27 42 Zusatzzahl 2

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 27. Jänner 2021

1 Sechser zu EUR 441.783,70 110 Fünfer zu je EUR 940,70 4.430 Vierer zu je EUR 20,80 70.244 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 2 16 26 30 38 41

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 27. Jänner 2021

1 Joker EUR 261.211,20 15 mal EUR 8.800,00 120 mal EUR 880,00 1.275 mal EUR 88,00 12.894 mal EUR 8,00 130.779 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 4 9 1 2 5 7

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at